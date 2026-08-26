Campechanos no avalan avenidas Francisco I. Madero y Fundadores para los puestos y juegos mecánico de la feria

Integrantes de la Asociación de Fiesteros y Operadores de Juegos Mecánicos del Parque Campeche exigieron al Gobierno del Estado reconsiderar su decisión de no otorgar a la Alcaldía capitalina el Foro Ah Kim Pech para la celebración de las ferias tradicionales de San Román y San Francisco 2026, al asegurar que la prolongación de la avenida Francisco I. Madero y la avenida Fundadores no son espacios aptos para realizar este tipo de eventos.

“Ya nos partieron la madre a todos los campechanos”, fustigó el líder de la agrupación, Rogelio Loeza Chim, quien denunció que alrededor de 40 comerciantes locales del Parque Campeche enfrentan incertidumbre ante la falta de un espacio para instalar sus juegos mecánicos y puestos durante las festividades.

Reprochó que, a sólo 14 días del inicio de los festejos, los comerciantes desconozcan si podrán participar, situación que mantiene preocupadas a las familias que dependen económicamente de esta actividad.

Noticia Destacada Cansados de los accidentes, vecinos colocan señal de tránsito cerca de una primaria en Champotón

El dirigente recordó que durante los últimos siete meses acudió constantemente al Ayuntamiento de Campeche para dar seguimiento a la organización de las ferias y aseguró que, hasta hace poco, se les había informado que no habría inconvenientes para su participación. Sin embargo, la negativa para utilizar el Foro Ah Kim Pech volvió a dejar a los fiesteros sin certeza sobre el lugar donde podrán instalarse.

Loeza Chim consideró que las avenidas propuestas no reúnen las condiciones necesarias para albergar una feria de estas dimensiones, por lo que rechazó que puedan sustituir al Foro Ah Kim Pech. Advirtió que, además de las condiciones físicas del lugar, existen dificultades para garantizar la operación y seguridad de los juegos mecánicos, comerciantes y asistentes.

Afirmó que la situación no debe convertirse en un conflicto político entre autoridades, pues las consecuencias terminan afectando directamente a los trabajadores locales.

En ese sentido, cuestionó la decisión del Gobierno del Estado de negar el uso del Foro Ah Kim Pech, cuando, hasta el momento, aseguró, no se observan trabajos de construcción en el sitio para el proyecto anunciado de un nuevo centro de espectáculos.

Para ciudadanos, el anuncio sobre la reubicación de la Feria de San Román atenta contra las tradiciones, al considerar que la decisión se tomó sin consultar a la población, luego de que el Gobierno del Estado diera a conocer la construcción de un centro de espectáculos en el Foro Ah Kim Pech.

Por cuestiones de logística, autoridades municipales determinaron realizar las festividades tradicionales de los barrios de San Román y San Francisco en la prolongación de la avenida Francisco I. Madero, entre las avenidas Fundadores y Miguel Alemán, espacio que se verá reducido debido a la reconstrucción de una parte del Parque Campeche.

Vicente Exiquio Cruz Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Campeche, indicó que todavía se analiza cuánto espacio adicional se ocupará para llevar a cabo las fiestas tradicionales.

“Se está viendo que se tome un pedacito más de la calle que viene de Walmart y parte de San Francisco. Ahorita lo que tratamos de ver es que la feria sea segura para la gente, que haya energía eléctrica para todos los juegos que van a venir y, sobre todo, que la gente se sienta feliz y a gusto, que asista y que la seguridad esté garantizada”, manifestó Cruz Ramírez.

Ante esta decisión, ciudadanos opinaron que la Feria de San Román debería regresar a sus orígenes y realizarse en el barrio del Cristo Negro y los alrededores de la Concha Acústica.

“La feria de San Román, en su nombre, lleva la fe de bautizo, pero ahora ya es cuestión del Gobierno y nosotros, que queremos ir a distraernos y divertirnos con la familia, ya iremos; es todo lo que nos queda. ¿Quién nos hace caso? Aunque peleemos y pataleemos, nos tragamos nuestras vilezas al final. Si regresa o no regresa la feria a su lugar de origen, está en sus manos, porque los problemas entre el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento se llevan entre las patas nuestras tradiciones”, manifestó Román Chi, ciudadano.

“No estoy muy conforme con la idea y no hay mucho que hacer más que mostrar mi inconformidad, pues considero que es una tradición que se ha realizado durante mucho tiempo y que ahora se venga a reubicar de lugar solo porque se quieren hacer construcciones. Se pueden buscar otras opciones, como regresar la feria al barrio de San Román”, dijo Óscar Aguilar Chi, habitante de la capital campechana.

“Para mí, la feria de San Román debe regresar a su lugar de origen, pero ¿qué le vamos a hacer? Las autoridades ya tomaron la decisión”, comentó José Hernández Pérez, adulto mayor.