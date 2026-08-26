Cateo de la FGR en Playa del Carmen deja a dos menores bajo resguardo

Dos menores de edad fueron asegurados y puestos bajo resguardo de las autoridades la mañana de este miércoles, luego de un cateo que realizaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en una casa de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta de esta ciudad de Playa del Carmen, donde al parecer la investigación está relacionada con la venta de drogas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 45, a unos metros de la carretera federal de esta ciudad, en un principio se desconocía datos de este cateo pero trascendió el rescate de dos menores de edad dentro de la propiedad donde presuntamente se comercializa drogas.

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La zona fue acordonada mientras los agentes realizaban las diligencias, con vigilancia de elementos del Ejército Mexicano y del apoyo de la Guardia Nacional (GN) en los alrededores de la zona sujeto a investigación por cuestión de drogas.

El cateo estaría relacionado con una investigación por presuntos delitos contra la salud; sin embargo, hasta el momento la autoridad federal no ha informado oficialmente si hubo o no personas detenidas.

Vecinos señalaron que en el sector existe preocupación por la presunta venta de drogas y aseguraron que algunas viviendas serían utilizadas para la distribución de los enervantes, aunque estos señalamientos no han sido confirmados por las autoridades.

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Cabe mencionar que en la escena se observó una patrulla del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen quienes se encargarían de resguardar a los dos menores de edad.

En el operativo no participaron elementos de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen. El despliegue federal ocurre a menos de un mes de otro cateo realizado en un domicilio de la colonia 28 de Julio, donde también está relacionado con una investigación por presunta venta de estupefacientes.

En ese domicilio se reportaron dos balaceras, en un primer caso se registró una persona herida.