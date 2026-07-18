FGR y Ejército Mexicano ejecutan cateo contra el narcomenudeo en Playa del Carmen

Un fuerte despliegue de autoridades federales sorprendió la mañana de este sábado a vecinos de la colonia Nueva Creación, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble presuntamente vinculado con actividades delictivas relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

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El operativo inició alrededor de las 08:20 horas sobre la calle Chunyaxché, en su cruce con la avenida de Las Naciones, donde agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la FGR, ingresaron a una vivienda para llevar a cabo diligencias autorizadas por un juez federal.

La intervención contó con el respaldo del Ejército Mexicano, cuyos elementos establecieron un perímetro de seguridad para resguardar las acciones ministeriales e impedir el acceso de personas ajenas al operativo, mientras las diligencias se desarrollaban al interior del inmueble.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la Fiscalía General del Estado no habría participado en este aseguramiento ni fue informada previamente sobre la ejecución del cateo, al tratarse de una investigación encabezada por la autoridad federal.

La presencia de vehículos oficiales y personal armado generó expectativa entre los habitantes de la zona, quienes permanecieron atentos al desarrollo del operativo, sin que se registraran incidentes. Durante varias horas, el acceso a la vialidad permaneció restringido mientras peritos y agentes ministeriales realizaban la inspección correspondiente.

La colonia Nueva Creación ha sido escenario de diversos hechos violentos durante los últimos meses. En ese mismo sector se han registrado al menos dos eventos de alto impacto relacionados presuntamente con disputas entre grupos dedicados a la venta de estupefacientes, situación que ha mantenido bajo vigilancia a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República no había emitido información oficial sobre los resultados del cateo, por lo que se desconoce si fueron aseguradas drogas, armas, vehículos u otros indicios, así como la posible detención de personas durante la intervención.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer el saldo de este operativo, el cual forma parte de las acciones que se mantienen en Quintana Roo para combatir a grupos delictivos vinculados con delitos contra la salud y otras conductas consideradas de alto impacto.

JGH