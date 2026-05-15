Vinculan a proceso a cinco por presunta crueldad animal en Playa del Carmen

Cinco hombres fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva por su presunta participación en actos de crueldad animal, luego de un cateo realizado en un establecimiento de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, donde autoridades aseguraron diversas especies exóticas utilizadas para fotografías con turistas, entre ellas monos, felinos silvestres y ejemplares en peligro de extinción.

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación derivó de una orden de cateo ejecutada en un local comercial dedicado a ofrecer sesiones fotográficas con animales exóticos.

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Durante la diligencia, agentes localizaron múltiples ejemplares que, de acuerdo con dictámenes especializados en materia ambiental y de protección animal, permanecían en condiciones incompatibles con su bienestar.

Tras el operativo, un Juez de Control emitió órdenes de aprehensión en contra de Félix “N”, Cristian “N”, Ever “N”, Martín “N” y Johan “N”, quienes posteriormente fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente por hechos probablemente constitutivos del delito de crueldad animal.

En el inmueble aseguraron dos monos capuchinos, tres monos araña, catalogados como especie en peligro de extinción, dos monos ardilla, dos martuchas, además de un tigrillo, un tigre blanco juvenil, un tigre de bengala, un león africano, un cachorro de tigre blanco, un cachorro de jaguar negro y un mono tití de orejas de algodón.