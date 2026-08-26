Detienen en Tabasco a “Koki”, presunto líder de Pueblo Unido y exoperador de “Pinto” de La Barredora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Tabasco de Jorge Luis “N”, alias “Koki”, señalado como presunto líder del grupo delictivo Pueblo Unido y considerado un objetivo prioritario para las autoridades estatales.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que el operativo se realizó con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia y con participación de elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades del Gobierno de Tabasco.

Junto con “Koki” fueron detenidos dos de sus operadores, aunque no se difundieron sus identidades.

¿Quién es “Koki” y qué relación tenía con La Barredora?

De acuerdo con García Harfuch, “Koki” fue operador de Ulises “N”, alias “Pinto”, identificado como líder de La Barredora y detenido en julio de 2025.

Posteriormente, Jorge Luis “N” habría encabezado una escisión de esa organización para colocarse al frente de Pueblo Unido.

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Las autoridades lo relacionan con diversos hechos de violencia y actividades delictivas en los municipios de Centro y Nacajuca, entre ellos la quema de vehículos y ataques contra autoridades.

Lo relacionan con extorsión, secuestro y tráfico de personas

El titular de la SSPC señaló que “Koki” también estaría vinculado con delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga.

Además, informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

García Harfuch no detalló en su mensaje las circunstancias precisas de la captura ni el lugar exacto donde se realizó el operativo.

Con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 , @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y autoridades del @Gobierno_Tab, detuvieron a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, junto… pic.twitter.com/qRDPxBsH32 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 26, 2026

Operativo fue coordinado entre autoridades federales y de Tabasco

El secretario agradeció al gobernador de Tabasco y a las autoridades estatales por la coordinación mantenida con las instituciones federales.

La captura forma parte de las acciones contra grupos generadores de violencia en la entidad.

Jorge Luis “N” y los otros dos detenidos deberán quedar a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica. Hasta que exista una sentencia, deben ser considerados inocentes.

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