Empleada de Elektra se desmaya de manera repentina en Playa del Carmen

Una empleada de la tienda Elektra de esta ciudad de Playa del Carmen se desmayó ante la atónita mirada de sus compañeras de trabajo por razones desconocidas, minutos después fue auxiliada por paramédicos, luego de su valoración no fue necesaria su traslado al hospital. Esto ocurre luego de que en Cancún sucediera algo similar con una turista nacional al ser trasladado a las instalaciones del IMSS al área de urgencias donde falleció.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, la mujer se sintió mal y se desmayó ante la presencia de sus compañeros de trabajo, lo que generó miedo y al ver que se desvanecía optaron por solicitar los servicios a las autoridades municipales a través del 911.

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Minutos después un equipo de paramédicos hicieron presencia en el lugar, sobre la avenida 30 con Juárez en el centro de Playa del Carmen donde la mujer se desalentó de sus actividades, después de una larga e intensa jornada de trabajo.

Cabe mencionar que las autoridades de Protección Civil del Ayuntamiento han alertado a no exponerse bajo las altas temperaturas por muchas horas y consumir suficiente agua para evitar deshidratación.

En la escena también hicieron presencia agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para tomar conocimiento de los hechos.

No obstante, de acuerdo a datos de las autoridades, informaron que luego de la valoración médica, la mujer no fue trasladada al hospital, y que un desvanecimiento ocurre cuando se reduce de forma repentina y temporal el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

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Las causas de un desvanecimiento se registran por una respuesta del cuerpo ante emociones fuertes, miedo, dolor, estrés o estar de pie por mucho tiempo que baja la presión y el ritmo cardíaco, una bajada brusca de la presión arterial al levantarse de golpe o cambiar de postura, comentó la doctora Dora Luz Jiménez.

Cabe mencionar que en Cancún ocurrió algo similar este jueves cuando un hombre comenzó a sentirse mal mientras se encontraba acompañado de su esposa y aparentemente presentó dificultades para respirar, por desgracia perdió la vida minutos después.