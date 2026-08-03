Adolescente de 17 años se desploma en la Plaza Grande de Mérida

Una adolescente de 17 años de edad protagonizó momentos de tensión al desplomarse en la Plaza Grande del Centro de Mérida, hecho que generó la rápida movilización de elementos de seguridad y preocupación entre decenas de personas que estaban en el lugar.

La menor caminaba por el primer cuadro de la ciudad cuando, de manera repentina, colapsó y quedó tendida sobre el pavimento, ante la mirada de familias, turistas y comerciantes que transitaban por la zona.

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Testigos solicitaron apoyo a las autoridades, elementos de la Policía Municipal de Mérida acudieron para delimitar el área, brindar resguardo a la adolescente y coordinar la llegada de personal de asistencia.

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Algunas versiones señalaron que la chica presuntamente ingirió bebidas alcohólicas en exceso, lo que le causó una descompensación. Sin embargo, no se sabe de un dictamen médico oficial que confirme si el desmayo estuvo relacionado con una congestión etílica o con alguna otra condición de salud.