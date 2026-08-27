Joven ingiere medicamentos y es trasladado de emergencia al hospital en Campeche

Un joven de aproximadamente 24 años fue auxiliado por paramédicos del sector salud luego de ingerir varios medicamentos en el interior de su cuarto, ubicado en el Centro.

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Los hechos ocurrieron en un predio de la calle 51, entre las calles 14 y 12, donde amigos se percataron de la situación y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

A pesar de que el joven se encontraba consciente al momento de ser atendido, los paramédicos determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

JGH