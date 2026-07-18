Turista británico muere ahogado en Cancún; familiares denuncian demora en el rescate

Un turista originario del Reino Unido perdió la vida tras ser arrastrado por el fuerte oleaje en una playa ubicada frente al hotel Nyx, en el kilómetro 11.5 del bulevar Kukulcán, en la Zona Hotelera de Cancún. El hecho ocurrió mientras el visitante ingresó al mar acompañado de sus dos hijos, en un tramo donde se encontraba colocada la bandera roja debido a las condiciones adversas del mar.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre y los dos jóvenes fueron sorprendidos por la fuerza de las corrientes, lo que dificultó que pudieran regresar por sus propios medios a la orilla. Personas que se encontraban en la playa se percataron de la emergencia y comenzaron a solicitar ayuda mientras observaban cómo las olas alejaban a los tres bañistas.

Los dos hijos del turista lograron ser rescatados con vida, mientras que el padre permaneció varios minutos en el agua antes de ser localizado y llevado hasta la playa. Una vez en tierra, personal de atención médica inició maniobras de reanimación; sin embargo, el visitante ya no presentaba signos vitales.

Tras el fallecimiento, la zona fue delimitada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. El cuerpo permaneció en el sitio hasta la llegada del personal encargado de las actuaciones periciales y su posterior traslado para los procedimientos legales.

El hombre ingresó al mar junto con sus dos hijos. / Erick Díaz

Familiares del turista señalaron una presunta demora en las labores de rescate y cuestionaron la actuación del personal de vigilancia en la playa. De acuerdo con su versión, solicitaron apoyo a un guardavidas cuando observaron que el hombre tenía dificultades para salir del mar; sin embargo, afirmaron que la intervención directa no ocurrió de inmediato y que fue un segundo rescatista quien finalmente ingresó al agua para auxiliar a las víctimas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una versión oficial sobre el desarrollo del operativo de rescate ni sobre los señalamientos realizados por los familiares del fallecido. Las circunstancias en las que ocurrió el incidente forman parte de las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso generó la movilización de cuerpos de emergencia y de personal de seguridad en uno de los sectores con mayor afluencia turística de Cancún. Durante varias horas, visitantes y trabajadores permanecieron atentos a las maniobras realizadas en la playa, mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

JGH