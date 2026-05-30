Mujer colombiana pierde la vida tras ser atropellada en la carretera Playa del Carmen-Cancún

Una mujer de origen colombiano, al parecer empleada en el sector hotelero y no una turista, perdió la vida al ser atropellada brutalmente por un automovilista sobre la carretera federal 307 en el tramo Playa del Carmen. Las autoridades, al llegar a la escena, realizaron las investigaciones y el aseguramiento del presunto responsable.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal a la altura del hotel Blue Bay Grand Esmeralda, donde la mujer acababa de salir del complejo turístico cuando fue impactada por un vehículo Cupra, de color blanco, que circulaba en dirección de Playa del Carmen hacia Cancún.

Debido al impacto, el cuerpo de la mujer de aproximadamente 35 años de edad fue proyectado varios metros hasta el camellón central de la carretera, y al recibir el golpe brutal, falleció de manera instantánea.

Este hecho sangriento provocó una parálisis en la circulación vehicular al ser una de las principales carreteras de conexión de alto flujo vehicular entre los destinos turísticos de Playa del Carmen y Cancún.

Minutos después de este trágico accidente que cobró la vida de una mujer de origen extranjero, arribaron los cuerpos de emergencia. Cuando los paramédicos atendieron a la mujer, corroboraron que ya no contaba con signos vitales, debido a los fuertes golpes que recibió al ser proyectada varios metros.

En la escena acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, paramédicos, quienes confirmaron el deceso; los oficiales acordonaron la zona en tanto que los peritos de la Fiscalía General de Quintana procedieron a realizar las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Las autoridades municipales aseguraron al conductor del vehículo como presunto responsable de este mortal accidente y lo pusieron a disposición de la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Cabe mencionar que en la zona donde ocurrió la tragedia no existe ningún tipo de señalamiento vial, y el alumbrado público es deficiente; los automovilistas circulan a más de 100 kilómetros por hora, lo que implica un alto peligro para cruzar la carretera de extremo a extremo.