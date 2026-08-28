¡Del aeropuerto al centro! Conoce la nueva ruta de ADO, precios por persona y horarios

La empresa ADO anunció su nueva ruta que unirá al aeropuerto de Cancún con el centro, la cual inició hoy viernes 28 de agosto.

Además de la conexión con el AIC, otra de las ventajas para turistas y trabajadores, será su costo bastante accesible, siendo una opción viable para aquellos que buscan llegar a sus hospedajes, ya que conectará con hoteles del centro de la ciudad.

Incluso esta nueva ruta tiene cuatro hoteles incluidos en sus paradas, los cuales son Andhara, Wyndham Garden, City Express y Four Points.

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¿Cuál es el costo por persona y horarios?

El costo por usuario que haga uso de este transporte y ruta tendrá un costo de $180 pesos por persona. Mientras que los horarios establecidos son:

Hoteles al aeropuerto

8:00 am y 14:00 horas

Aeropuerto a hoteles

09:30 am y 15:30 horas