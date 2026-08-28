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Quintana Roo / Cancún

¡Del aeropuerto al centro! Conoce la nueva ruta de ADO, precios por persona y horarios

La ruta contará con horarios en la mañana y tarde, conectando con hoteles del centro con el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

28 de ago de 2026

1 min

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Nueva ruta de ADO Cancún
Nueva ruta de ADO Cancún / Imagen realizada con IA

La empresa ADO anunció su nueva ruta que unirá al aeropuerto de Cancún con el centro, la cual inició hoy viernes 28 de agosto.

Además de la conexión con el AIC, otra de las ventajas para turistas y trabajadores, será su costo bastante accesible, siendo una opción viable para aquellos que buscan llegar a sus hospedajes, ya que conectará con hoteles del centro de la ciudad.

Incluso esta nueva ruta tiene cuatro hoteles incluidos en sus paradas, los cuales son Andhara, Wyndham Garden, City Express y Four Points.

En las terminales del Aeropuerto Internacional de Cancún hay módulos y equipos para realizar la contribución; algunos vacacionistas la consideraron injusta

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¿Cuál es el costo por persona y horarios?

El costo por usuario que haga uso de este transporte y ruta tendrá un costo de $180 pesos por persona. Mientras que los horarios establecidos son:

Hoteles al aeropuerto

  • 8:00 am y 14:00 horas

Aeropuerto a hoteles

09:30 am y 15:30 horas

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