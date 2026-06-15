Accidente de tractocamión provoca rapiña cerca de 3 Garantías en Chetumal

Un tractocamión que transportaba productos perecederos sufrió un accidente en el entronque hacia la comunidad de 3 Garantías, en la alcaldía de Nicolás Bravo, lo que derivó en un acto de rapiña por parte de habitantes de la zona.

De acuerdo con los reportes, tras el percance los pobladores aprovecharon la situación para llevarse la mercancía, principalmente alimentos, convirtiendo el siniestro en una oportunidad para abastecerse como si se tratara de un “súper improvisado”.

Noticia Destacada Rescatan ave de rapiña en Quintana Roo, estaba en muy malas condiciones

La escena generó preocupación entre autoridades, ya que la presencia de personas en la carretera incrementó el riesgo de nuevos accidentes.

Elementos de la Policía Rural y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para controlar la situación y resguardar el área, aunque gran parte de la carga ya había sido sustraída.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar este tipo de conductas, que además de ser ilegales, ponen en riesgo la integridad de quienes participan en ellas.

El caso será integrado a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y evaluar las pérdidas materiales ocasionadas por el accidente y la rapiña.

El Código Penal de Quintana Roo establece pena de hasta 18 años de cárcel para toda aquella persona que lleve a cabo actos de rapiña, ya que se considera una modalidad de robo.