Siguen hospitalizados: Fiscalía investiga intoxicación de cinco niños por fruta contaminada en Campeche

Los cinco menores de edad que fueron trasladados al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, luego de presentar síntomas de intoxicación tras consumir fruta presuntamente contaminada en el campo de la comunidad de Nilchí, se mantienen bajo vigilancia médica, mientras el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado.

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Los menores, de 2, 4, 5, 9 y 11 años, permanecen bajo vigilancia médica en el área de Urgencias Pediátricas, donde fueron reportados como estables. Estos infantes habrían consumido fruta de un árbol que presuntamente había sido fumigado recientemente.

Ante estos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, abrió una carpeta de investigación por la noticia criminal, por lo que se solicitarán los informes médicos para determinar el grado de intoxicación y establecer las posibles causas.

Mientras, las autoridades también indagarán si existió alguna omisión en el cuidado de los menores, si se trató de un hecho fortuito o si hubo alguna conducta dolosa, además de determinar si la contaminación estuvo relacionada con agroquímicos.