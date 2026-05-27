Vecinos descubren unidad sospechosa en carretera Escárcega-Chetumal

En la madrugada fue encontrada abandonada una motocicleta Honda color blanco, placa 12GVK1 del Estado, en el ejido La Libertad, perteneciente al municipio de Escárcega. Al parecer podría haber sido robada y fue trasladada a la comisaría municipal, donde quedó bajo resguardo de las autoridades locales.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron cuando ejidatarios que caminaban en una calle de la comunidad La Libertad, Escárcega, ubicada sobre la carretera federal Escárcega-Chetumal, se percataron de que estaba tirada sobre el pavimento una motocicleta Honda color blanco.

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Al aproximarse, les resultó extraño que tenía la llave en el encendido, por lo que enseguida dieron parte a la comisaría municipal. Al no haber reporte de robo en el lugar, se decidió trasladar la unidad a las instalaciones de la comisaría, donde quedó bajo resguardo de la autoridad local, para que en caso de ser de alguno de los habitantes se le sea entregada.

En caso contrario, se dará parte a la Vicefiscalía Regional del Estado, para que sea puesta a disposición del Ministerio Público, quien abrirá una carpeta de investigación para esclarecer la situación.

Vecino de Pimiental denuncia robo de motocicleta en Escárcega

Pedro Jiménez Gómez, vecino de la comunidad de Pimiental, perteneciente al municipio de Escárcega, reportó el robo de su motocicleta Pulsar 200 color negro, placa 14GVJ5 del Estado, la cual se encontraba en su domicilio en la comunidad de Pimiental. Al parecer acudiría a la Vicefiscalía Regional del Estado a interponer su denuncia ante el Ministerio Público, para abrir una carpeta de investigación y dar con la ubicación de su unidad y del presunto ladrón.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la madrugada del miércoles, cuando personas desconocidas aprovecharon la oscuridad para entrar a un domicilio en el ejido Pimiental, Escárcega y, debido a que los moradores dormían, se apoderaron de la motocicleta Pulsar color negro, propiedad de Pedro Jiménez Gómez, para posteriormente huir y perderse entre las calles del poblado.

Vecinos descubren unidad sospechosa en carretera Escárcega-Chetumal

El robo fue descubierto esta mañana, cuando el dueño de la motocicleta se levantó y, al acudir al sitio donde suponía que estaba su unidad, la cual utiliza para dirigirse a su trabajo, se llevó la sorpresa de no encontrarla.

Enseguida imaginó que habían sido visitados por los amigos de lo ajeno, quienes aprovecharon la oscuridad de la madrugada. Dio a conocer de manera pública esta situación para tratar de que alguien la pueda ver y comunicarse con el afectado, quien acudiría a interponer su denuncia ante el Ministerio Público en la Vicefiscalía Regional