Se lleva camioneta de su madre, choca cinco vehículos y termina retenido en la Supermanzana 220 de Cancún

Lo que habría comenzado como la toma no autorizada de una camioneta terminó en una persecución y una aparatosa carambola en calles de la Supermanzana 220, donde un joven presuntamente alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia ocasionó daños a por lo menos cinco vehículos.

El incidente ocurrió durante la tarde de este jueves, entre las calles 70 y 72, cerca del parque y del campo deportivo de la colonia. Según vecinos, el joven circulaba a bordo de una camioneta gris cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control y comenzó a impactar diferentes unidades.

Tras los primeros choques, lejos de detenerse, el conductor habría intentado escapar del lugar. La maniobra provocó mayor preocupación entre los habitantes, quienes observaron cómo avanzaba varios metros pese a los daños que ya había ocasionado.

Vecinos de la zona se organizaron para seguirlo y finalmente lograron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las autoridades. La situación generó momentos de tensión, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Mientras el joven permanecía retenido, al sitio llegó su madre, quien aseguró que desconocía que su hijo hubiera tomado la camioneta. Explicó que se había quedado dormida y, al despertar, se percató de que el vehículo había desaparecido.

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Desesperada, comenzó a buscar tanto la unidad como a su hijo, hasta que recibió una llamada telefónica del propio joven. De acuerdo con su relato, fue él quien le informó que había sufrido un accidente y que había chocado varios vehículos en la Supermanzana 220.

La mujer acudió entonces al lugar y confirmó que la camioneta involucrada era de su propiedad. Posteriormente, elementos de Tránsito Municipal arribaron para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Los agentes llevaron a cabo el peritaje para establecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.

Los propietarios de los vehículos afectados permanecieron en el sitio a la espera de que se cuantificaran las pérdidas materiales y se estableciera el procedimiento para la reparación de los automóviles.

El conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal. Hasta el momento, el accidente dejó únicamente daños materiales y ninguna persona lesionada.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el joven tomó la camioneta y determinar las consecuencias legales derivadas de los hechos.