Detectan a siete menores en situaciones de trabajo infantil en Playa del Carmen

Cuatro menores fueron detectados durante un recorrido preventivo realizado ayer en la Quinta Avenida, donde personal del Sistema DIF Playa del Carmen identificó situaciones relacionadas con trabajo infantil y vulneración de derechos.

El primer caso correspondió a una adolescente de 17 años que se encontraba sola en un puesto de artesanías. Debido a esta situación, fue puesta a disposición de la Procuraduría; sin embargo, minutos después su padre acudió a la Casa de Atención Temporal (CAT), por lo que la menor fue reincorporada a su núcleo familiar y no ingresó al centro.

Noticia Destacada DIF resguarda a cuatro menores hallados vendiendo en las calles de Playa del Carmen

El segundo caso correspondió a un adolescente de 14 años, considerado reincidente, quien no estudia y se encontraba vendiendo rosas. De acuerdo con la información proporcionada, el menor manifestó que realizaba esta actividad por voluntad propia para ayudar a sus familiares. Fue puesto a disposición del DIF para recibir atención y posteriormente sus familiares acudieron por él, por lo que tampoco ingresó a la CAT.

Los otros dos casos fueron atendidos directamente en el lugar, luego de que los familiares de los menores fueran localizados. A ellos se les informó que los menores no pueden realizar actividades de venta.

Con estos cuatro casos y las tres adolescentes rescatadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), suman siete menores involucrados en situaciones de trabajo infantil, vulneración de derechos o presunta explotación laboral detectadas en menos de 15 días en Playa del Carmen.

Angélica “N” fue asegurada por presuntamente captar a tres niñas para vender elotes en la 5.ª avenida / Especial

Alerta

El caso más grave salió a la luz luego de una denuncia que permitió a la Fiscalía General del Estado rescatar a tres adolescentes originarias de Tenejapa, Chiapas, quienes presuntamente eran víctimas de explotación laboral y trabajaban hasta 12 horas diarias vendiendo elotes y esquites en la zona centro de Playa del Carmen.

Por estos hechos fue detenida Angélica “N”, alias “La Patrona”, señalada como presunta responsable de captar a las menores para realizar actividades laborales.

De acuerdo con la investigación, las adolescentes comenzaban sus actividades a las 13:00 horas y terminaban hasta la una de la madrugada. Antes de salir a vender, debían limpiar y lavar los granos de elote, lavar trastes y realizar labores generales.

Las menores eran trasladadas al centro de la ciudad con ollas y otros insumos en triciclos acondicionados para la venta de los productos. La actividad generaba entre 4 mil 400 y 10 mil 800 pesos por jornada, mientras que, según las investigaciones, Angélica “N” les pagaba un salario por debajo de lo establecido legalmente.

Tras el rescate de las adolescentes, la FGE solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión contra Angélica “N”, misma que fue cumplimentada por Policías de Investigación.

Autoridades inspeccionaron cuatro inmuebles en la ciudad. (POR ESTO!) Un joven de 17 años atendía un puesto de artesanías en la zona centro / Especial

Cateos

Como parte de las investigaciones por la explotación laboral de las tres adolescentes, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Municipal y el DIF, cumplimentó cuatro órdenes de cateo.

La primera diligencia se realizó en un predio ubicado en la calle Bahía de Mendoza, entre las avenidas Gran Bahía y Lilis, de la colonia irregular In House.

En el lugar fueron asegurados un vehículo tipo triciclo con la leyenda “elotes y esquites estilo Veracruz”, vaporeras de aluminio, documentos y teléfonos celulares.

Otro mandamiento judicial tuvo lugar en un inmueble localizado en la calle Sin Nombre, entre las avenidas Gran Bahía y Lilis, también en la colonia irregular In House, donde los agentes encontraron prendas de vestir.

La tercera diligencia se realizó en la calle Flamingos, del fraccionamiento Villas del Sol Plus. En este inmueble fueron aseguradas hierba verde y seca con características similares a la marihuana, una trituradora metálica y documentos oficiales de las adolescentes rescatadas.

El cuarto cateo tuvo lugar en un predio ubicado sobre la avenida 15 Norte, entre la avenida Benito Juárez y la calle 2 Norte, donde fueron asegurados tres vehículos tipo triciclo, un vehículo tipo carrito, una estructura metálica tipo toldo con la leyenda “esquites y elotes estilo Veracruz”, además de libretas con diversas anotaciones.

Una vez concluidas las diligencias, los agentes colocaron sellos de aseguramiento en los predios intervenidos, los cuales quedaron bajo resguardo de la FGE.

Los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

En tanto, Angélica “N” fue presentada ante la autoridad que la requirió para que, dentro del término constitucional, se defina su situación jurídica. Las tres adolescentes rescatadas quedaron bajo resguardo del Sistema DIF.

Más de 2 mil recorridos preventivos

Los cuatro casos detectados por el DIF forman parte de las acciones de prevención que se mantienen de manera permanente en zonas con alta afluencia de personas, principalmente en aquellos puntos donde existe una mayor posibilidad de detectar a menores realizando actividades laborales o en condiciones de vulnerabilidad.

Los recorridos se han realizado en puntos como la Quinta Avenida, las avenidas Juárez, 30, Luis Donaldo Colosio y Villas del Sol. De acuerdo con información proporcionada por el DIF, entre octubre del 2024 y julio del 2026 se realizaron más de 2 mil recorridos preventivos.

Actualmente, en la Casa de Atención Temporal hay 74 menores que reciben atención.

El objetivo de estos operativos es detectar oportunamente situaciones que puedan vulnerar los derechos de los menores, además de canalizar cada caso conforme a los protocolos de protección.

Las intervenciones no contemplan únicamente la detección de menores que pudieran encontrarse trabajando, sino también la identificación de otras circunstancias que impliquen una vulneración de sus derechos.

Vigilancia en áreas prioritarias

Las autoridades municipales afirmaron que mantendrán los recorridos permanentes en la Quinta Avenida y otros puntos de la ciudad para prevenir y detectar situaciones de riesgo que involucren a menores.

La estrategia contempla la coordinación entre las instituciones de protección de la niñez, procuración de justicia y corporaciones de Seguridad para intervenir ante los casos detectados.