Réplica de la Estela 18 de Uxmal llegará al Remate de Paseo de Montejo en Mérida

La presencia de una réplica de la Estela 18 de Uxmal en el Remate de Paseo de Montejo permitirá a Mérida reencontrarse con parte de su pasado maya, pues la pieza original representa a dos deidades vinculadas con la fertilidad, la abundancia y la subsistencia, destacó el arqueólogo y director de la Zona Arqueológica de Uxmal, José Huchim Herrera.

Explicó que, a diferencia de otras estelas en las que suelen aparecer gobernantes ataviados, escenas de guerra, fechas y referencias al poder político, la Estela 18 presenta una representación dual del Jaguar del Inframundo y la diosa Chac Chel, combinación que hasta ahora no se había identificado en otra pieza de este tipo. “Es una estela dual”, señaló, al explicar que el Jaguar del Inframundo está relacionado con la provisión y la distribución de los recursos, mientras que Chac Chel representa la fertilidad y la abundancia.

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La pieza –que será colocada en ese sitio por el Ayuntamiento de Mérida– contiene diversos elementos asociados con la tierra, el arcoíris, la lluvia y el campo. Entre ellos se encuentran la representación de un ave vinculada con lo verde y la tierra, así como elementos relacionados con Chaac, dios de la lluvia. De acuerdo con Huchim Herrera, el mensaje de la estela está relacionado con una dualidad entre cielo y tierra, abundancia y alimento, así como con la subsistencia de la sociedad maya.

Fundamento prehispánico

El arqueólogo consideró que su colocación en Mérida permitirá recordar que, antes de la fundación de la ciudad colonial, en este territorio existió una ciudad prehispánica. “La representación de la estela y el punto donde se va a hincar es nuevamente recordar que hemos estado aquí, existimos”, expresó, al considerar que la pieza marcará el fundamento prehispánico de la antigua ciudad.

Afirmó que la incorporación de la Estela 18 no pretende competir ni desplazar otros elementos históricos, sino fortalecer la identidad y presentar una visión cronológica que abarque desde el pasado prehispánico hasta los siglos XX y XXI. “No hay que establecer una polémica, la ubicación de la estela suma, hay que sumar, no dividir”, sostuvo, al señalar que retirar o borrar elementos de otras etapas significaría eliminar parte de la historia.

Mujeres en la investigación

Huchim Herrera también destacó el papel de los trabajadores locales que participan en las investigaciones arqueológicas de Uxmal. Recordó que desde hace tres décadas mujeres de la región se han incorporado a las labores, por lo que hallazgos como la Estela 18 trascienden el ámbito académico y permiten que quienes participan en los proyectos se apropien del patrimonio y fortalezcan su identidad.

En ese sentido, consideró significativa la iniciativa de representar a Chac Chel como una deidad femenina y que su llegada a Mérida sea acompañada por mujeres, pues la mujer tuvo un papel fundamental dentro de la sociedad maya y son poco frecuentes las representaciones femeninas como deidades en estelas. Afirmó que la pieza puede convertirse así en un símbolo para las mujeres y en un elemento que permita acercar a la sociedad actual a la riqueza cultural y espiritual de la civilización maya.