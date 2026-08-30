Pensión Bienestar beneficia a 89 mil adultos mayores en Campeche con apoyos de 6 mil 400 pesos

Políticos y funcionarios reconocieron el trabajo emprendido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dignificar a los más de 90 mil adultos mayores que reciben la Pensión para el Bienestar, así como a las campechanas beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con información avalada por la Secretaría de Bienestar Federal, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cuenta en Campeche con 89 mil 387 derechohabientes en los 13 municipios, quienes reciben un apoyo cada dos meses para dignificar el trabajo y aporte que realizaron durante años. El programa abanderado por la presidenta Claudia Sheinbaum actualmente otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, lo que representa una inversión social superior a 3 mil 451 millones de pesos para atender a todos los adultos mayores en la entidad. Al respecto, el titular de la Secretaría de Bienestar (Sebien) en el Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo, reconoció que los adultos mayores representan una parte fundamental de las familias y de la sociedad, por lo que merecen vivir esta etapa con dignidad y respaldo.

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El funcionario destacó que los apoyos sociales reconocen el esfuerzo de quienes durante gran parte de su vida trabajaron para sacar adelante a sus familias, muchas veces bajo condiciones complicadas. Señaló que, sin importar si lograron una buena posición económica o si actualmente viven al día, su aportación a la sociedad merece reconocimiento. Resaltó el papel de la Pensión para el Bienestar, programa que, dijo, refleja la importancia que tiene la justicia social en México. Añadió que el respaldo económico representa una forma de reconocer a quienes dedicaron años de su vida al cuidado de otras personas y al sostenimiento de sus hogares.

Buscan reforzar protección

El Congreso del Estado mantiene en la mira la protección de los adultos mayores, ante los casos de abuso y vulneración de derechos que han sido detectados, afirmó Jorge Pérez Falconi, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia. Señaló que desde el Poder Legislativo se han impulsado medidas para garantizar una vida digna y mayor seguridad para este sector de la población. El legislador explicó que uno de los temas que se han atendido tiene que ver con el uso indebido de las tarjetas de Bienestar de las personas mayores.

Ante estas situaciones, se han promovido cambios para que quienes despojen a un adulto mayor de este recurso puedan enfrentar consecuencias legales y las víctimas tengan mayores herramientas para denunciar. Pérez Falconi destacó que también existen avances en materia de atención y diagnóstico para las personas adultas mayores. Consideró que estos esfuerzos deben continuar, sobre todo porque este sector requiere servicios que permitan detectar a tiempo situaciones de abandono, abuso o cualquier otra condición que afecte sus derechos.