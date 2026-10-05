Turismo en ruinas: Hopelchén pierde atractivos entre abandono y saqueo

El último trimestre de 2026 ya está en marcha, pero en Hopelchén la posibilidad de convertir al turismo en un verdadero motor económico continúa estancada. A pesar de su riqueza natural, arqueológica y cultural, algunos de sus principales atractivos permanecen cerrados, deteriorados o prácticamente fuera del mapa turístico.

El caso más evidente son las grutas de Xtacumbilxunaán, en Bolonchén de Rejón, cuyo deterioro contrasta con el potencial que durante años representaron para atraer visitantes hacia esta región de Campeche.

El sitio permanece cerrado y actualmente sus instalaciones presentan un panorama de abandono: maleza, infraestructura deteriorada y espacios que habrían sido saqueados o desmantelados forman parte de las condiciones denunciadas por habitantes y documentadas recientemente en imágenes difundidas en redes sociales.

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Sin proyecto definido para las grutas

La titular de la Secretaría de Turismo de Campeche, Adda Solís Peniche, reconoció que actualmente la dependencia no cuenta con un proyecto propio para rescatar las grutas.

Ante los reclamos de habitantes de la región, señaló que comenzaron gestiones y mesas de trabajo para analizar alternativas que permitan recuperar el atractivo turístico.

Sin embargo, una eventual rehabilitación no sería sencilla. La funcionaria reconoció que se necesitaría una inversión considerable, debido a las características de la caverna y a que en su interior se ha registrado un derrumbe, situación que obliga a considerar aspectos de seguridad antes de pensar en su reapertura.

Mientras llegan los proyectos y recursos, el tiempo continúa pasando para uno de los sitios que alguna vez formó parte de la oferta turística de Hopelchén.

Maleza y deterioro ganan terreno

Recientemente, el creador de contenido “Desconexión Remota” difundió imágenes del estado que presentan las instalaciones y el acceso a la caverna.

En ellas se observa el deterioro de las antiguas taquillas y otras áreas destinadas a recibir visitantes, mientras la vegetación avanza sobre la infraestructura.

El problema trasciende la pérdida de un atractivo turístico. Cada sitio que permanece cerrado significa también menos posibilidades de atraer visitantes hacia Bolonchén de Rejón y otras comunidades, donde el turismo podría generar consumo en pequeños comercios, venta de artesanías, alimentos y servicios locales.

Itzimté-Bolonchén, otra riqueza desaprovechada

El abandono turístico y patrimonial no termina en Xtacumbilxunaán. En la región también se encuentra Itzimté-Bolonchén, un importante asentamiento maya ubicado en la porción campechana de la serranía Puuc.

Por sus dimensiones arquitectónicas, el sitio ha sido considerado de gran relevancia para comprender la presencia y organización de las antiguas comunidades mayas en esta región. Sin embargo, durante décadas ha enfrentado deterioro y saqueo.

Piezas procedentes de este asentamiento, entre ellas estelas, dinteles, tapas de bóveda y mascarones, terminaron fuera de su contexto original y algunas forman parte de colecciones exhibidas en museos de Campeche y Yucatán.

Mientras importantes vestigios de Itzimté-Bolonchén pueden observarse en espacios museísticos, el lugar del que proceden permanece lejos de convertirse en un atractivo arqueológico consolidado que genere visitantes y derrama económica para Hopelchén.

El costo del abandono

La falta de aprovechamiento de estos sitios tiene consecuencias que van más allá de las estadísticas turísticas.

Artesanos, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y habitantes de las comunidades pierden oportunidades cada vez que un atractivo permanece cerrado, carece de promoción o no cuenta con infraestructura suficiente para recibir visitantes.

Hopelchén posee naturaleza, historia, arquitectura maya, comunidades y tradiciones capaces de formar parte de una ruta turística diferente a la oferta de sol y playa de otras regiones de la Península.

Lo que sigue faltando es convertir ese patrimonio en proyectos viables y seguros.

Por ahora, las grutas de Xtacumbilxunaán continúan cerradas y deteriorándose, mientras otros sitios de enorme valor, como Itzimté-Bolonchén, permanecen desaprovechados.

Así, mientras termina otro año, el municipio sigue esperando que su riqueza natural y arqueológica deje de ser solamente potencial turístico y comience a traducirse en visitantes, empleos e ingresos para sus comunidades.