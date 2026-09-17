Mérida Restaurant Week tendrá menú de 199 pesos y nuevas experiencias gastronómicas

El Mérida Restaurant Week cambiará de formato este año para abrir la puerta a un mayor número de establecimientos del ramo: además del tradicional menú de 199 pesos, incorporará por primera vez un apartado de Experiencias Mérida Restaurant Week, en el que cada negocio podrá diseñar propuestas gastronómicas especiales a precios preferenciales.

Israel López García, presidente de la Canirac Yucatán, explicó que la nueva modalidad surgió luego de revisar esquemas similares de ciudades como Nueva York, Chicago y Berlín, pero con una diferencia: en lugar de limitar la participación a determinados rangos de precios, se permitirá que los restaurantes propongan experiencias acordes con su concepto.

“Queríamos darle un cambio a este evento”, señaló el dirigente, quien destacó que con este formato buscan que también puedan participar establecimientos cuya oferta difícilmente puede ajustarse a un menú de precio único.

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Como ejemplo, mencionó el caso de un restaurante que ofrece una experiencia de mezcales a un costo habitual superior a los mil pesos y que durante la semana gastronómica podría ofrecerla en alrededor de 700 pesos.

El tradicional, a precio único

La nueva modalidad convivirá con el menú tradicional, que este año regresará a un solo precio de 199 pesos, después de que en ediciones anteriores se manejaron tres diferentes rangos.

López García destacó que mantener los 199 pesos representa un esfuerzo para los restauranteros debido al incremento en los costos de los insumos y la inflación, pero permitirá mantener una oferta accesible para los comensales.

El Mérida Restaurant Week se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre, y la convocatoria ya está abierta para que los restaurantes se registren. La participación no estará limitada a establecimientos afiliados a la Canirac.

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Este evento es una iniciativa que promueve la actividad restaurantera mediante propuestas especiales durante una semana. El esquema busca acercar distintos conceptos gastronómicos al público mediante precios y menús diseñados para la ocasión. Con los años, el evento ha ampliado su alcance y participación en el sector restaurantero.

La plataforma del evento permitirá consultar posteriormente tanto los restaurantes que ofrecerán el menú de 199 pesos como aquellos que participarán con experiencias especiales, con sus respectivos precios y propuestas.

El presidente de Canirac señaló que el evento nació como una iniciativa de Mérida, pero debido a la respuesta obtenida se fueron incorporando restaurantes de otros municipios, por lo que en esta edición la convocatoria se extiende a todo Yucatán.