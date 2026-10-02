Restaurant Week 2026 en Campeche espera aumentar 20% la ocupación restaurantera

Al menos 45 empresas, entre restaurantes, hoteles, cafeterías y otros establecimientos gastronómicos, confirmaron su participación en el Campeche Restaurant Week 2026, iniciativa que se realizará del 12 al 18 de octubre. Los organizadores prevén un incremento de al menos 20 por ciento en la ocupación de las mesas durante esta semana. La actividad de momento contempla la participación de establecimientos en Campeche, Carmen y Calakmul.

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Expusieron que, en ediciones anteriores, lograron tener una derrama económica de por lo menos un millón de pesos entre los diversos establecimientos que participaron, por lo que proyectan que haya una cifra similar para este 2026, en virtud de variación según el número de empresas registradas.

El Consejo Empresarial Turístico de Campeche impulsa este proyecto para beneficiar a la cadena de valor. / Por Esto!

Los integrantes del Consejo Empresarial Turístico de Campeche, CETUR, expusieron que la iniciativa busca generar beneficios para los distintos sectores que forman parte de la cadena de valor de la actividad gastronómica. Una mayor afluencia de comensales representa ingresos para meseros, cocineros y chefs, además de proveedores de productos como carne y bebidas.

El Restaurant Week también permitirá promover establecimientos que todavía tienen poca presencia entre los consumidores, incluidos restaurantes ubicados dentro de hoteles. La estrategia contempla la difusión de los negocios participantes mediante redes sociales, con ello, buscan acercar la oferta gastronómica a residentes de Campeche, habitantes de otros municipios y visitantes.

JGH