Habrá cambio de planes en la Feria del Panucho 2026 en Mérida: esta es la nueva fecha, horario y lugar del evento

A petición de los comerciantes, la Feria del Panucho en Mérida tendrá un cambio de día y horario para su realización, declaró la alcaldesa Cecilia Patrón al anunciar las modificaciones que se tendrán.

Detalló que debido a las condiciones meteorológicas, vecinos y organizadores solicitaron pasar la Feria del Panucho, originalmente anunciada para este sábado 16 de octubre, al domingo 17 a las 9:00 de la mañana.

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“Se cambió la Feria del Panucho para el domingo, ya que las tardes ya no hay tarde segura de las lluvias y pues los vecinos que organizan la feria nos pidieron hacer este cambio”, mencionó la Alcaldesa.

La sede se mantiene en el Parque de La Ermita de Mérida, donde 37 expositores ofrecerán este popular platillo yucateco, listos para los desayunos.

Durante el evento se ofrecerán actividades gastronómicas, música y entretenimiento para quienes acudan a disfrutar de esta celebración dedicada a uno de los antojitos tradicionales de Yucatán.

La Feria del Panucho se ha convertido en una tradición gastronómica que ha llegado a distintos municipios del estado y que busca promover el sabor y la variedad de la cocina yucateca.

¿Qué tipos de panuchos habrá en Mérida?

Entre las opciones que podrán encontrarse durante la Feria del Panucho 2026 estarán los tradicionales panuchos de pollo y pavo, así como preparaciones con diferentes guisos.

También se contempla la venta de panuchos de huevo, cochinita pibil, relleno negro y queso de bola, además de otras variedades.

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Los precios dependerán del guiso elegido y de cada preparación. Además de los panuchos, los asistentes podrán encontrar otros platillos, postres y bebidas durante el evento gastronómico.

Recomiendan llevar recipientes para los panuchos

Como parte de las recomendaciones para quienes acudan a la Feria del Panucho en Mérida, se pide llevar recipientes propios para recibir los alimentos.

De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de las diferentes opciones gastronómicas que se ofrecerán durante la celebración en La Ermita de Santa Isabel.

La feria representa una oportunidad para disfrutar de la gastronomía yucateca en uno de los barrios tradicionales de Mérida, con una jornada que combinará comida, música y actividades para el público.