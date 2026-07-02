Debía 600 mil pesos de pensión alimenticia: Sentencian a hombre a dos años de cárcel en Campeche

Un hombre identificado como Mauro N. fue sentenciado por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, luego de que se acreditara que dejó de cubrir la pensión alimenticia a favor de la víctima, generando un adeudo superior a 600 mil pesos.

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La resolución fue emitida por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, tras la audiencia de individualización de la sanción y reparación del daño realizada el 25 de junio de 2026, en la que el Ministerio Público presentó los alegatos finales y desahogó las pruebas testimoniales.

Como parte de la sentencia, el juez ordenó que el responsable pague más de 106 mil pesos por concepto de reparación del daño y gastos acreditados por la víctima.

Además, se le impuso una pena de dos años de prisión; sin embargo, podrá acceder a los beneficios sustitutivos contemplados por la ley, siempre y cuando cumpla con el pago de la reparación del daño establecida por la autoridad judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora sentenciado incumplió durante un periodo prolongado con la obligación de proporcionar alimentos, lo que derivó en la denuncia y posterior proceso penal en su contra.

Este fallo representa una de las resoluciones recientes relacionadas con el incumplimiento de obligaciones alimentarias en Campeche, un delito que puede derivar en sanciones penales cuando se acredita que una persona deja de cumplir, sin causa justificada, con el sustento económico al que está legalmente obligada.

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JGH