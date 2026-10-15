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Clima en Yucatán 16 de octubre: Conagua prevé lluvias puntuales fuertes este viernes

La probabilidad de lluvias permanecerá durante todo el fin de semana en Yucatán debido a una vaguada y el Frente Frío 2.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Habrá probables lluvias en Yucatán este fin de semana
Habrá probables lluvias en Yucatán este fin de semana / Por Esto!

Este viernes 16 de octubre se mantiene la probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán, la cual continuará hasta el fin de semana debido a la cercanía del Frente Frío número 2.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, una vaguada sobre la Península en interacción con el calentamiento diurno de la superficie y otra vaguada en altura, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

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Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del este-noreste y norte durante la tarde en Yucatán.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 33° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 32° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 29° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 28°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 22 y 30°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.

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