Claudia Sheinbaum regresará a Mérida este sábado para encabezar la entrega de Viviendas para el Bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresará a Yucatán este sábado 17 de octubre, pues encabezará la entrega de Viviendas para el Bienestar en la ciudad de Mérida.

De acuerdo con la agenda de la Presidenta para este fin de semana, visitará Mérida, donde encabezará la entrega de viviendas a personas beneficiarias del programa federal a las 11:54 de la mañana.

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Además, se prevé que también sostenga reuniones con representantes del IMSS-Bienestar, donde supervisaría las operaciones y funciones de los servicios médicos en el estado.

La visita se realizaría poco más de un mes después de su última gira por Yucatán, el 12 de septiembre, cuando presentó en Mérida los resultados de su segundo año de gobierno.

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Esta sería la novena ocasión en que Sheinbaum visite la entidad desde el inicio de su mandato presidencial, el 1 de octubre de 2024.

Posteriormente a su visita en Mérida, la Presidenta viajará a Campeche, pues este domingo 18 de octubre encabezará la inauguración de la rehabilitación integral del Hospital General de Ciudad del Carmen.