Eventos en Mérida este fin de semana: conciertos, cine, Feria del Panucho y más

Gran variedad de actividades se realizarán en la ciudad de Mérida este fin de semana del 16 al 18 de octubre, con eventos gratuitos para toda la familia, los cuales podrán disfrutarse en distintos horarios desde este viernes al domingo.

Y es que octubre se posiciona como el mes con más eventos en la ciudad de Mérida ante el inicio de festividades locales y otras programadas para este mismo periodo.

Los eventos están programados para toda la familia, por lo que no habrá restricciones de edad, además de que tienen distintas temáticas, desde obras de teatro, shows musicales y ferias gastronómicas.

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Eventos en Mérida del 16 al 18 de octubre

Otoño Cultural en Mérida

Como parte de las actividades del Otoño Cultural, la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) preparan eventos este fin de semana.

Maquilápolis, Festival de Cine Ambulante

Cineteca del Teatro Armando Manzanero

Viernes a las 19:00 horas

Concierto de trova con Los Embajadores

Palacio de la Música

Viernes a las 19:00 horas

Taller de bordado

Museo del Mundo Maya

Sábado a las 10:00 de la mañana

Bienvenidos conquistadores, Festival de Cine Ambulante

Cineteca del Teatro Armando Manzanero

Sábado a las 19:00 horas

Concierto de la Banda de Música del Estado

Palacio de la Música

Domingo a las 11:00 de la mañana

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Feria del Panucho en Mérida

A petición de los comerciantes, la Feria del Panucho en Mérida tendrá un cambio de día y horario para su realización, declaró la alcaldesa Cecilia Patrón al anunciar las modificaciones que se tendrán.

Detalló que debido a las condiciones meteorológicas, vecinos y organizadores solicitaron pasar la Feria del Panucho, originalmente anunciada para este sábado 16 de octubre, al domingo 17 a las 9:00 de la mañana.

La sede se mantiene en el Parque de La Ermita de Mérida, donde 37 expositores ofrecerán este popular platillo yucateco, listos para los desayunos.

Semana Meridana: actividades del fin

De igual forma, continuarán las actividades del fin de la Semana Meridana, todas completamente gratuitas en distintas sedes de la ciudad.

Noche Mexicana

Remate de Paseo de Montejo

Sábado a las 20:00 horas

Biciruta en Mérida