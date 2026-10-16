Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Hallan un cuerpo sin vida en un camino de terracería cerca de Santa Cecilia en Cancún

Yucatán / Mérida

Eventos en Mérida este fin de semana: conciertos, cine, Feria del Panucho y más

La cartelera de este fin de semana en Mérida contempla actividades para toda la familia, con presentaciones musicales en el Palacio de la Música, cine en el Teatro Armando Manzanero y eventos al aire libre.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Las actividades gratuitas en Mérida se distribuirán entre viernes, sábado y domingo
Las actividades gratuitas en Mérida se distribuirán entre viernes, sábado y domingo / Especial

Gran variedad de actividades se realizarán en la ciudad de Mérida este fin de semana del 16 al 18 de octubre, con eventos gratuitos para toda la familia, los cuales podrán disfrutarse en distintos horarios desde este viernes al domingo.

Y es que octubre se posiciona como el mes con más eventos en la ciudad de Mérida ante el inicio de festividades locales y otras programadas para este mismo periodo.

Los eventos están programados para toda la familia, por lo que no habrá restricciones de edad, además de que tienen distintas temáticas, desde obras de teatro, shows musicales y ferias gastronómicas.

La Rodada de las Ánimas será el 28 de octubre en Mérida

Noticia Destacada

Esperan la participación de hasta dos mil ciclistas en la Rodada de las Ánimas 2026 en Mérida

Eventos en Mérida del 16 al 18 de octubre

Otoño Cultural en Mérida

Como parte de las actividades del Otoño Cultural, la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) preparan eventos este fin de semana.

Maquilápolis, Festival de Cine Ambulante

  • Cineteca del Teatro Armando Manzanero
  • Viernes a las 19:00 horas

Concierto de trova con Los Embajadores

  • Palacio de la Música
  • Viernes a las 19:00 horas

Taller de bordado

  • Museo del Mundo Maya
  • Sábado a las 10:00 de la mañana

Bienvenidos conquistadores, Festival de Cine Ambulante

  • Cineteca del Teatro Armando Manzanero
  • Sábado a las 19:00 horas

Concierto de la Banda de Música del Estado

  • Palacio de la Música
  • Domingo a las 11:00 de la mañana
Mariazel

Noticia Destacada

¡De los escenarios a una champola! Mariazel disfruta de Mérida durante su gira

Feria del Panucho en Mérida

A petición de los comerciantes, la Feria del Panucho en Mérida tendrá un cambio de día y horario para su realización, declaró la alcaldesa Cecilia Patrón al anunciar las modificaciones que se tendrán.

Detalló que debido a las condiciones meteorológicas, vecinos y organizadores solicitaron pasar la Feria del Panucho, originalmente anunciada para este sábado 16 de octubre, al domingo 17 a las 9:00 de la mañana.

La sede se mantiene en el Parque de La Ermita de Mérida, donde 37 expositores ofrecerán este popular platillo yucateco, listos para los desayunos.

Semana Meridana: actividades del fin

De igual forma, continuarán las actividades del fin de la Semana Meridana, todas completamente gratuitas en distintas sedes de la ciudad.

Noche Mexicana

  • Remate de Paseo de Montejo
  • Sábado a las 20:00 horas

Biciruta en Mérida

  • Paseo de Montejo
  • Domingo desde las 8:00 de la mañana

Te puede interesar