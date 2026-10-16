¿Ameba Naegleria puede hallarse en los tinacos de las casas? Especialista aclara dudas de los yucatecos

Luego de confirmarse sobre la presencia de la ameba Naegleria en seis cuerpos de agua artificial en Mérida, especialistas mantienen la vigilancia y aclaran dudas a la población yucateca respecto a dónde puede encontrarse este microorganismo por temor a que pueda desarrollarse en los tinacos de las casas.

José García Maldonado, investigador del Cinvestav, reveló que la ameba Naegleria vive de forma natural en agua dulce tibia y estancada, en Yucatán y en el resto del mundo.

Indicó que entre las características y necesidades que necesita el microorganismo para poder desarrollarse son altas temperaturas, escasez o nula circulación y agua dulce.

En ese mismo sentido, aclaró que la probabilidad de que la ameba Naegleria se reproduzca en los tinacos es prácticamente nula, debido a que en estos depósitos de agua se encuentra una gran circulación, causandco que sea imposible que pueda reproducirse en su interior.

Descartan ameba Naegleria en las playas y cenotes

Especialistas que mantiene la vigilancia sobre la ameba Naegleria en cuerpos de agua en Yucatán resaltaron que este microorganismo no puede encontrarse en cenotes y playas debido a que solamente se reproduce en agua dulce y que se encuentre estancada.

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Mencionaron que tanto las playas como cenotes de Yucatán tienen amplia circulación del agua, causando que la ameba no pueda reproducirse dentro de ellos.

Resaltaron que los lagos artificiales donde fue encontrada la ameba eran de mayor riesgo debido a que no cuentan con circulación o mantenimiento del agua, exponiéndose a altas temperaturas que aumentaron la probabilidad de reproducirse.

Lagos de Mérida con la ameba Naegleria

Son seis lagos que fueron confirmados con la presencia de la la ameba Naegleria en la ciudad de Mérida, entre ellos:

Lago de Plaza La Isla

Lagos Oriente y principal del complejo Cabo Norte

Lago del Zoológico Centenario de Mérida

Lago del Parque La Plancha

Lago del Parque Ecológico del Poniente

Además, otros tres lagos que dieron resultados negativos permanecen abiertos, aunque con vigilancia por las autoridades.

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Lago Central de Cabo Norte

Acuaparque de Mérida

Lago del Zoológico Animaya

Medidas para visitar los parques de Mérida

Autoridades señalaron que los parques con lagos artificiales donde se confirmó la ameba Naegleria permanecen abiertos, aunque se mantiene la prohibición de acercarse a los cuerpos de agua.

Cabe señalar que la ameba Naegleria vive de forma natural en agua dulce tibia y estancada, en Yucatán y en el resto del mundo.

Solo causa infección cuando el agua entra con fuerza por la nariz, por ejemplo al sumergirse, pues no se contagia de una persona a otra, no se adquiere por beber agua y no se transmite por salpicaduras.