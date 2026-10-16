Embajadora de Xmatkuil 2026: quiénes son las 15 finalistas y dónde se elegirá a la ganadora

Luego de tres semanas de competencia, un total de 15 jóvenes originarias del mismo número de municipios participarán para elegir a la nueva Embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Y es que en los últimos dos años fue creado en Certamen para elegir a la Embajadora de Xmatkuil, evento con el cual, la ganadora recibe diversos beneficios, además de ser la imagen principal del evento.

Entre los premios se encuentran apoyos económicos para los tres primeros lugares, viajes, aparatos electrónicos y reconocimientos.

Gran Final de Embajadora de Xmatkuil 2026

Este sábado 17 de octubre a las 18:30 horas será la gran final del Certamen Embajadora de la Feria Xmatkuil 2026.

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La sede será en el recinto de la Feria Xmatkuil, donde se tendrá el encuentro de las 15 participantes para elegir a una sola, y entre ellas se encuentran:

Effy Puerto Cura de Ticul

María Cano Solís de Peto

Mariana Novelo Alcocer de Tekax

Nadia Ávila Sierra de Tzucacab

Julieta Ix Lara de Muna

Alejandra Guerra Loeza de Valladolid

Josefina Ávila López de Panabá

Yahaira Pérez Contreras de Dzidzantún

Amín Selime Coronado de Tizimín

Yasmín Sierra Guemez de Espita

Mariaelena Rivas Morcillo de Conkal

Valeria Trujillo Durán de Progreso

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Glendya Tun Chan de Acanceh

Carla Castillo Sarabia de Izamal

Carla Osorio Sarabia de Mérida

La elección de la embajadora marca el inicio de las actividades previas a la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2026, que celebrará su 52ª edición, consolidándose como uno de los eventos más representativos y esperados del estado.