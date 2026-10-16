Embajadora de Xmatkuil 2026: quiénes son las 15 finalistas y dónde se elegirá a la ganadora

Luego de tres semanas de competencia, un total de 15 jóvenes originarias del mismo número de municipios participarán para elegir a la nueva Embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.
Y es que en los últimos dos años fue creado en Certamen para elegir a la Embajadora de Xmatkuil, evento con el cual, la ganadora recibe diversos beneficios, además de ser la imagen principal del evento.
Entre los premios se encuentran apoyos económicos para los tres primeros lugares, viajes, aparatos electrónicos y reconocimientos.
Gran Final de Embajadora de Xmatkuil 2026
Este sábado 17 de octubre a las 18:30 horas será la gran final del Certamen Embajadora de la Feria Xmatkuil 2026.
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La sede será en el recinto de la Feria Xmatkuil, donde se tendrá el encuentro de las 15 participantes para elegir a una sola, y entre ellas se encuentran:
- Effy Puerto Cura de Ticul
- María Cano Solís de Peto
- Mariana Novelo Alcocer de Tekax
- Nadia Ávila Sierra de Tzucacab
- Julieta Ix Lara de Muna
- Alejandra Guerra Loeza de Valladolid
- Josefina Ávila López de Panabá
- Yahaira Pérez Contreras de Dzidzantún
- Amín Selime Coronado de Tizimín
- Yasmín Sierra Guemez de Espita
- Mariaelena Rivas Morcillo de Conkal
- Valeria Trujillo Durán de Progreso
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- Glendya Tun Chan de Acanceh
- Carla Castillo Sarabia de Izamal
- Carla Osorio Sarabia de Mérida
La elección de la embajadora marca el inicio de las actividades previas a la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2026, que celebrará su 52ª edición, consolidándose como uno de los eventos más representativos y esperados del estado.