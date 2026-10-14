¿Qué es la ameba Naegleria y por qué son un peligro en los lagos de Mérida?

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) informaron sobre los resultados de las evaluaciones microbiológicas realizadas en cuerpos de agua de la capital del estado, tras un caso fatal de meningoencefalitis amebiana registrado en septiembre. Las autoridades sanitarias confirmaron la detección de la ameba Naegleria en seis lagos de la ciudad.

Esta ameba conocida comúnmente como "comecerebros", provocó que el gobierno estatal y municipal implementaron medidas preventivas de inmediato, ordenando la suspensión total de cualquier tipo de contacto con el agua en los seis lagos artificiales que dieron positivo por la presencia de este microorganismo.

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¿Qué es la ameba Naegleria, presente en seis lagos de Mérida?

La Naegleria fowleri, conocida como “ameba comecerebros”, es un ameboflagelado de vida libre, un microorganismo unicelular que habita naturalmente en entornos de agua dulce templada o cálida como puede ser lagos, ríos, manantiales termales o piscinas y estanques artificiales.

Ameba Naegleria se presenta en lagos de Mérida. / UNAM.

Debido a que este microorganismo requiere estos entornos es que ha sido sencillo que la ameba pudiera crecer en los seis lagos de nueve de Mérida. Esta ameba es de sumo peligro pues puede provocar padecimientos neurológicos graves en las personas que entren en contacto con ella.

¿Por qué es peligrosa la ameba Naegleria?

Este microorganismo causa una enfermedad neurológica grave y generalmente letal conocida como Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MAP). La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por las fosas nasales, permitiendo que el parásito viaje a través del nervio olfativo hasta llegar al cerebro.

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Es importante señalar que la ameba no se transmite de persona a persona ni se adquiere al beber agua contaminada. Las autoridades reiteraron que la infección por Naegleria fowleri es extremadamente rara, sin embargo, se solicita a la ciudadanía evitar ingresar a los lagos señalados con presencia de amebas.

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