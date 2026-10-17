Movilizan a bomberos y policías en Tizimín para rescatar a hombre de 74 años de un sumidero

Un adulto mayor sufrió diversas contusiones tras caer a un depósito de aproximadamente 4.5 metros de profundidad en la colonia San Martín; fue trasladado al Hospital General San Carlos.

La caída de un hombre de 74 años al interior de un sumidero provocó una movilización de los cuerpos de emergencia la noche del sábado 17 de octubre en Tizimín, Yucatán.

El adulto mayor quedó atrapado a varios metros de profundidad, por lo que fue necesaria la intervención de policías, bomberos y paramédicos para ponerlo a salvo.

El incidente ocurrió en un predio ubicado sobre la calle 51-A, entre las calles 64 y 66, en la colonia San Martín.

La profundidad del depósito, estimada en aproximadamente 4.5 metros, representó un desafío para los rescatistas que acudieron al lugar para auxiliar al hombre.

Tras recibir el reporte de la emergencia, elementos de la Policía Municipal, personal de bomberos y paramédicos se movilizaron hasta el domicilio para realizar las maniobras de rescate.

Los trabajos se extendieron durante varios minutos, hasta que los equipos de auxilio consiguieron extraer al hombre del fondo del sumidero. Una vez fuera, recibió atención prehospitalaria para valorar las lesiones que presentaba.

Debido a las múltiples contusiones que sufrió durante la caída, el adulto mayor fue trasladado al Hospital General San Carlos, donde quedó bajo atención médica.