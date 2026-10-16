Yucatán tendrá lluvias desde la mañana y más fuertes a partir del mediodía este viernes, revela Procivy

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que la interacción de una vaguada en niveles medios y superiores de la atmósfera con el ingreso de humedad del Mar Caribe y una vaguada en superficie favorecerá lluvias durante este viernes en varios municipios del estado.

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Durante la mañana, se esperan precipitaciones en Tizimín, Valladolid, Chemax, Temozón y Chichimilá, en el oriente de Yucatán, así como en Celestún, Halachó y zonas aledañas. En otros municipios podrían presentarse lluvias ligeras dispersas.

¿En qué municipios de Yucatán lloverá fuerte durante la tarde?

De acuerdo con Procivy, a partir del mediodía se prevén lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica, en Tizimín, Chemax, Río Lagartos, Calotmul, Espita, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Motul, Mérida y municipios del sur, como Tekax y Oxkutzcab.

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Las precipitaciones podrían continuar durante la noche, principalmente en el oriente del estado, con intensidad variable.

Temperaturas de hasta 36 grados y vientos fuertes

Procivy indicó que el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius en el oriente y sur de Yucatán, de 34 a 36 grados en el centro y poniente, y de 32 a 34 grados en la zona costera.

El viento predominará del este durante la mañana y cambiará al sureste y noreste por la tarde, con velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora. Se esperan rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la costa y superiores a 60 kilómetros por hora en zonas donde se registren lluvias.

Además, el oleaje alcanzará una altura aproximada de 1.5 metros en el litoral yucateco.