Oxkutzcab recibe 18 veces más remesas por habitante que Mérida

Cada habitante de Oxkutzcab recibió el año pasado, en promedio, unos 2,600 dólares en remesas. En Mérida, la cifra fue de unos 140. La relación es de 18 a 1 y revela dónde se siente de verdad el dinero que llega de Estados Unidos: no donde hay más gente, sino donde hay menos.

El cálculo cruza dos fuentes oficiales. Por un lado, los envíos que el Banco de México (Banxico) registró por municipio en el 2025: alrededor de 92 millones de dólares en Oxkutzcab y cerca de 150 millones en Mérida. Por otro, la población que el Inegi contó en la Encuesta Intercensal 2025: 35,802 habitantes en el municipio sureño y 1,053,914 en la capital. No significa que cada persona reciba esa cantidad; mide cuánto pesa el flujo frente al tamaño del municipio.

Traducido a pesos, con un tipo de cambio cercano a 16.8 por dólar, la remesa promedio por habitante de Oxkutzcab equivale a unos 3,600 pesos al mes; la de Mérida, a unos 200. Como referencia, el salario promedio mensual en Yucatán fue de 7,700 pesos en el primer trimestre del 2026, y de 5,880 pesos entre los trabajadores informales, que son 59.3% de los ocupados. La comparación es sólo indicativa, porque el promedio por habitante incluye a niños y adultos mayores y el salario es estatal, pero da idea de la escala. Oxkutzcab, además, no es un municipio que se vacía: creció 5.8% desde el 2020, de 33,854 a 35,802 habitantes.

Localidades que acaparan las transferencias

El fenómeno no se limita a Oxkutzcab. Yucatán recibió 231.9 millones de dólares en el primer semestre del 2026, cerca de 3% más que un año antes, y aun así ocupa apenas el lugar 26 entre los estados receptores, con 0.75% del total nacional. De ese monto, Mérida, Oxkutzcab y Tekax concentraron 153.8 millones, al sumar el primer y el segundo trimestre que publica la Secretaría de Economía en Data México: dos de cada tres dólares. Con Ticul, que en el 2025 recibió 36 millones, cuatro municipios reunieron cerca de 340 millones, alrededor de tres de cada cuatro dólares que llegaron al estado ese año.

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Después de ese cuarteto la escalera se desploma: en el primer trimestre del 2025, el quinto lugar, Peto, registró 5.3 millones de dólares y el sexto, Hunucmá, 2.2.

El tercio restante se reparte entre el resto de los 106 municipios, y de manera muy desigual. En 2025 llegaron remesas a 70 municipios; un año antes, a 80. Dzan, Bokobá, Xocchel, Quintana Roo, Tahmek, Kopomá, Cacalchén, Dzemul, Seyé y Baca desaparecieron del registro. En total, 36 municipios yucatecos no tuvieron un solo dólar de remesas contabilizado, y Opichén, el último de la lista, apenas 15 dólares en todo el año.

Conviene una precisión: el registro del Banxico se basa en las transferencias reportadas por los operadores, de modo que un cero estadístico no equivale necesariamente a un hogar sin ayuda del extranjero. Aun con esa salvedad, el contraste marca una dirección clara: el flujo se concentra en pocos lugares.

El caso de Dzan ilustra el dilema. El gobierno estatal lo cuenta entre los principales municipios de origen de migrantes, tiene 6,242 habitantes y 27 residentes nacidos en Estados Unidos, y en el primer trimestre del 2024 había recibido 16,366 dólares. Sin embargo, en el 2025 desapareció del registro de remesas. O el flujo se cortó, o dejó de medirse bien; ninguna de las dos posibilidades es menor y, hasta donde se pudo verificar, ninguna cuenta con una explicación oficial.

Mérida avanza; el Sur, no

Las cifras trimestrales publicadas dejan ver un reacomodo. En el primer semestre, Mérida habría pasado de unos 70 millones de dólares en el 2025 a casi 79 en el 2026, un alza cercana a 12%. Oxkutzcab prácticamente no se movió: de 45.1 a 45.5 millones, menos de 1%. Tekax retrocedió cerca de 2%, de 30.3 a 29.6 millones. Es un cálculo propio con datos divulgados en distintos momentos, que el Banxico puede revisar.

El dato incomoda porque Tekax venía de un 2025 notable: 63.4 millones de dólares, 15.1% más que en 2024. Mientras tanto, la capital ya es la mayor receptora de toda la Península. En el 2025 superó a Benito Juárez (Cancún), que perdió 12.9% de sus remesas y quedó en 136.6 millones. La región peninsular cayó 2.5% en conjunto; Quintana Roo retrocedió 10%, Campeche subió 3.5% y Yucatán, 1.7%.

El mapa municipal también varía al otro lado de la frontera estatal: Cozumel perdió 22.5% y quedó en 64.5 millones, Solidaridad (Playa del Carmen) casi no se movió (0.8% más) y Othón P. Blanco (Chetumal) ganó 3.6%. Hasta ahora, la discusión pública se mide en el total estatal; el desglose por municipio cuenta otra historia.

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Lo que está en juego

El Gobierno estatal calcula que unos 350 mil yucatecos viven en Estados Unidos, sobre todo originarios de Oxkutzcab, Peto, Muna, Tekax, Dzan, Maní, Santa Elena, Tunkás y Motul. Entre el 2020 y el 2025, según la Encuesta Intercensal, 10,558 personas que vivían en Yucatán se fueron a residir a otro país. En Oxkutzcab, además, 204 residentes nacieron en Estados Unidos, 0.56% de su población, la cuarta proporción más alta del estado: un indicio del vínculo cotidiano entre el municipio y el otro lado de la frontera.

Esa concentración vuelve más delicada cualquier sacudida. Entre el 20 de enero del 2025 y el 13 de agosto del 2026, México recibió 271,193 connacionales repatriados, y el aeropuerto de Mérida es uno de los habilitados para recibir vuelos dentro de la estrategia México te Abraza. En Yucatán, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) habla de un promedio de tres deportados al mes y de 20 en el primer semestre, y reconoce que solo cuenta los casos que llegan a su conocimiento. Hasta donde se pudo verificar, no existe un registro público que cruce a los deportados con los municipios que más dependen de las remesas, justo donde una detención al otro lado se siente primero.

La prueba siguiente llegará con el último trimestre, el de mayor flujo en el 2025, con 121.3 millones de dólares. Si la concentración se profundiza, la pregunta dejará de ser cuánto dinero llega a Yucatán y pasará a ser a cuántos municipios les sigue llegando.