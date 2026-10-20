Carrera Rosa 2026 en Telchac Puerto busca recaudar fondos para la lucha contra el cáncer en Yucatán

El puerto de Telchac Puerto se vestirá de rosa el próximo 25 de octubre con la realización de la Carrera Rosa 2026 que tiene como objetivo recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mamá.

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El evento es abierto a todo el público con un costo de 350 pesos para las distancias de 10 y cinco kilómetros con derecho a playera conmemorativa, número y medalla de participación; se correrá en la categorías libre, sub máster, máster, veteranos y veteranos plus, además de silla sobre ruedas y estudiantes.

“Esta carrera nos permite recaudar fondos para donar prótesis mamarias, una causa que ayuda a muchas mujeres de nuestro Yucatán, el objetivo es donar más de 100 de estos aparatos que le cambian la vida a las mujeres”, comentó en la presentación Wendy Méndez Naal, presidenta del DIF Yucatán.

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Se tendrá una bolsa de premiación de 140 mil pesos, los ganadores absolutos se embolsará 10 mil pesos y se dará premios económicos a los tres primeros en cruzar la meta en cada categoría, en ambas ramas. (Marco Sánchez Solís)