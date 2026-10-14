Minería y construcción impulsan el crecimiento industrial de Yucatán

La actividad industrial de Yucatán creció 7.5% anual en junio del 2026, lo que ubicó al estado en el quinto lugar nacional por su incremento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del Inegi.

Este avance ocurrió en un escenario nacional desigual, con estados que registraron fuertes incrementos y otros con retrocesos de dos dígitos.

Tamaulipas encabezó el aumento anual con 15.7%, seguido de Hidalgo (15.4%), Colima (13.4%), Veracruz (7.8%) y Yucatán (7.5%). En contraste, Morelos cayó 22%, Baja California Sur 13.7% y Puebla 13%.

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Frente al mes anterior, la industria yucateca también avanzó. La variación mensual fue de 1.8% respecto del mes de mayo, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Minería encabeza el crecimiento

El mayor impulso dentro de Yucatán provino de la minería, que aumentó 23.1% a tasa anual en junio. El dato colocó a la entidad entre las de mayor crecimiento en esa actividad, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no detalla qué productos o tipos de extracción explicaron el resultado.

También destacó la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural, con un avance anual de 17.7%. En este rubro, Yucatán quedó entre los estados con mayores incrementos, sólo debajo de Veracruz, donde el crecimiento llegó a 24.4%.

La construcción también mantuvo una trayectoria positiva y aumentó 13.2% frente al mes de junio del 2025.

Las manufacturas, con menor ritmo

Las industrias manufactureras crecieron 3.9% anual, una variación menor a la observada en minería, energía y construcción, pero por encima del avance nacional de apenas 0.1% en ese sector.

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De esta manera, los cuatro grandes componentes de la actividad industrial de Yucatán reportaron crecimiento durante el sexto mes de este año.

Las cifras originales muestran un aumento estatal de 9.8% anual, frente a 1.6% nacional.

Ese porcentaje no contradice el alza de 7.5% reportado en la serie desestacionalizada: ambos provienen de metodologías estadísticas distintas, por lo que no deben compararse directamente.

El comportamiento confirma un mes favorable para la industria yucateca, con avances en todas sus ramas principales y un desempeño superior al promedio del país.

Sin embargo, el indicador mide evolución productiva y no permite concluir, por sí solo, que el crecimiento se haya traducido en aumentos en empleo, inversión o ingresos.