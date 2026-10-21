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Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde la CDMX; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador Joaquín Díaz Mena se encuentra en la Ciudad de México, desde donde realizará su conferencia quincenal.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena encabeza su conferencia desde la CDMX
Joaquín Díaz Mena encabeza su conferencia desde la CDMX / Especial

Este miércoles 21 de octubre el gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza su conferencia quincenal, y en esta ocasión la realizará desde la Ciudad de México.

Pastor Gerardo Contreras Avilés fue designado como el nuevo titular de la Sepasy.

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Durante el encuentro, el mandatario estatal abordará temas relacionados con infraestructura, programas sociales, salud, educación, seguridad y economía, además de otros asuntos de interés para la población.

También se prevé que se dé a conocer información sobre proyectos estratégicos para Yucatán y las acciones que el Gobierno del Estado mantiene en coordinación con la administración federal.

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La conferencia de prensa está programada para iniciar a las 10:00 horas de este miércoles y podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán.

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