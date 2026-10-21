Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde la CDMX; sigue la transmisión EN VIVO

Este miércoles 21 de octubre el gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza su conferencia quincenal, y en esta ocasión la realizará desde la Ciudad de México.

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Durante el encuentro, el mandatario estatal abordará temas relacionados con infraestructura, programas sociales, salud, educación, seguridad y economía, además de otros asuntos de interés para la población.

También se prevé que se dé a conocer información sobre proyectos estratégicos para Yucatán y las acciones que el Gobierno del Estado mantiene en coordinación con la administración federal.

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La conferencia de prensa está programada para iniciar a las 10:00 horas de este miércoles y podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán.