Centro Pilares Renacimiento del Sur de Mérida abrirá en 2027; obra registra 90% de avance

El Centro Pilares Renacimiento que se construye en el Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”, en Mérida, entrará en operación en 2027, luego de que concluya la obra civil, cuyo avance actual es del 90 por ciento.

El proyecto representa una inversión de 88 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 90 mil habitantes de San Antonio Xluch III y otras colonias del sur de la ciudad.

Durante una supervisión de los trabajos, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que la obra civil deberá concluir antes de finalizar el año. Posteriormente, se realizarán el equipamiento y las pruebas necesarias para poner el inmueble a disposición de la población.

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El edificio cuenta con 3 mil 870 metros cuadrados de construcción dentro de un predio de 8 mil 707 metros cuadrados. Una vez terminadas las instalaciones, el espacio será entregado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), que, en coordinación con el Centro Estatal de Bellas Artes, diseñará la oferta de cursos y talleres.

Centro Pilares Renacimiento ofrecerá cursos, deporte y atención psicológica

El inmueble contará con aulas de cómputo para que madres y padres de familia puedan tomar clases de informática mientras sus hijas e hijos participan en otras actividades dentro del centro.

Entre los servicios contemplados también se encuentra una lavandería de bajo costo, destinada a apoyar la economía familiar, así como acompañamiento social y psicológico para los habitantes de la zona.

La oferta incluirá talleres de arte, música y oficios, además de actividades deportivas y educativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Durante la supervisión, Díaz Mena señaló que el proyecto busca ampliar el acceso de la población a actividades culturales, deportivas y de formación, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno estatal.

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“Esta gran idea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la llevó a cabo en la Ciudad de México y la estamos replicando en Yucatán, para que en todos los rincones del estado, niñas, niños y jóvenes se acerquen a una vida con deporte, con cultura y llena de bienestar”, declaró.

Yucatán contempla construir 35 Centros Pilares Renacimiento

El Centro Pilares Renacimiento del sur de Mérida forma parte de una estrategia estatal que contempla la construcción de 35 espacios de este tipo durante el sexenio.

Además del proyecto ubicado en el Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”, las obras de los centros de Izamal y Temozón también se encuentran en su etapa final.

El plan estatal incluye la construcción de nuevos centros en Umán, Valladolid, Tekax, San Felipe y Tizimín, con el objetivo de extender los servicios educativos, culturales, deportivos y de acompañamiento social a más municipios de Yucatán.