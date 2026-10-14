Tecnológico de Motul recibe inversión millonaria para talleres, paneles solares y climatización en los salones

El Instituto Tecnológico de Motul recibió mejoras en infraestructura tecnológica, energía eléctrica y conectividad, mediante una inversión superior a los 9.5 millones de pesos.

Durante la entrega de las obras, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, instruyó al secretario de Educación incorporar la climatización de las aulas en el presupuesto de 2027.

Los trabajos incluyeron la instalación de un laboratorio de ciberseguridad, computadoras de alto rendimiento, internet inalámbrico en todo el plantel, proyectores, dos pantallas interactivas y un sistema de videovigilancia, con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos.

Noticia Destacada Gobernador designa nuevo Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán

Además, se destinaron más de 3 millones de pesos a la instalación de paneles solares para generar energía limpia, mientras que otros 2 millones de pesos se invirtieron en la renovación de la red eléctrica y el mantenimiento del transformador.

Durante el acto, Díaz Mena señaló que el fortalecimiento de la educación superior forma parte de las acciones para impulsar el desarrollo económico de Yucatán y reducir la desigualdad.

También reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de proyectos estratégicos que contemplan inversiones superiores a los 50 mil millones de pesos en el estado.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena destaca atención emocional para jóvenes en Yucatán durante la clausura del Segundo Encuentro Estudiantil

El mandatario estatal reconoció también la labor de la directora del plantel, Alicia Noemí Avilés y Tun, quien concluirá su gestión el próximo 15 de octubre.

Con estas acciones, el Instituto Tecnológico de Motul contará con nuevos recursos tecnológicos y mejoras en su infraestructura eléctrica, mientras que la climatización de las aulas quedó planteada para su inclusión en el presupuesto estatal de 2027.