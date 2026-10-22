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Yucatán firma convenios con Francia para enseñar francés en escuelas públicas

El gobernador Joaquín Díaz Mena firmó dos convenios con Francia para ampliar oportunidades educativas.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

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Buscan acercar el idioma francés a estudiantes de escuelas públicas de Yucatán
Buscan acercar el idioma francés a estudiantes de escuelas públicas de Yucatán / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre la firma de dos convenios con la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, para impulsar la enseñanza del idioma francés entre estudiantes de escuelas públicas del estado, desde el nivel primaria hasta preparatoria.

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De acuerdo con el mandatario estatal, los acuerdos buscan ampliar las oportunidades educativas de niñas, niños y jóvenes mediante el aprendizaje de una segunda lengua, con la posibilidad de acceder a intercambios académicos y nuevas opciones de formación.

Díaz Mena señaló que la iniciativa pretende que los estudiantes yucatecos cuenten con mayores herramientas para su desarrollo académico y profesional, al considerar que aprender otro idioma puede abrirles puertas a nuevas experiencias y oportunidades en el futuro.

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El gobernador también destacó la importancia de que las nuevas generaciones puedan ampliar sus horizontes sin perder sus raíces ni su identidad cultural.

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