Hombre entra a una casa y mata a una perrita en Halachó; ahora enfrenta juicio por crueldad animal

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra Luis Daniel P.D., acusado de crueldad animal agravada por presuntamente matar a una perrita con un arma blanca, luego de ingresar a un predio ajeno en la localidad de Santa María Acú, comisaría de Halachó, Yucatán.

Durante la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito, con sede en Umán, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba y solicitaron la vinculación a proceso del acusado por los hechos asentados en la causa penal 109/2026.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 10 de septiembre de 2026, cuando el ahora imputado presuntamente ingresó a un establecimiento comercial ubicado en la calle 18 de Santa María Acú, donde atacó sin motivo aparente a una perrita criolla con una coa.

La agresión provocó la muerte del animal a consecuencia de un traumatismo raquimedular producido por un arma blanca, según los datos expuestos por la representación social.

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El acusado compareció ante la autoridad judicial tras el cumplimiento de una orden de aprehensión. Sin embargo, solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se determine su situación jurídica, por lo que la audiencia fue programada para el próximo 25 de octubre.

Mientras se resuelve si será vinculado a proceso, el juez impuso a Luis Daniel P.D. la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el procedimiento penal.