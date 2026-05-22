Protesta en Chichén Itzá: Gobierno de Yucatán mantiene diálogo con artesanos y guías por el Catvi

El Gobierno de Yucatán informó que continúa el diálogo permanente con agrupaciones de artesanos, guías de turistas y ejidos del municipio de Tinum en torno a la operación del Centro de Atención a Visitantes de Chichén Itzá (Catvi), infraestructura vinculada al proyecto del Tren Maya y que busca reorganizar el acceso a la zona arqueológica.

A través del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las autoridades señalaron que desde el año pasado se realizan mesas de trabajo semanales con los distintos sectores involucrados para atender sus solicitudes y construir acuerdos.

Entre las principales demandas planteadas por artesanos y comerciantes destacan la garantía de no ser desplazados de la zona arqueológica, acceso a créditos para fortalecer su producción artesanal, apoyo económico para equipar sus locales dentro del Catvi y la instalación de servicios de telefonía e internet en el nuevo espacio.

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El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo reuniones en dos ocasiones con artesanas, artesanos y comerciantes en el Palacio de Gobierno, además de realizar un recorrido por el Catvi y la zona arqueológica de Chichén Itzá para conocer las inquietudes de los sectores involucrados.

Actualmente, el Centro de Atención a Visitantes cuenta con 262 locales ocupados dentro del mercado artesanal, donde se comercializan productos elaborados en la región. Asimismo, desde marzo pasado operan cinco módulos destinados a agrupaciones de guías de turistas que ofrecen recorridos a visitantes nacionales e internacionales.

Las autoridades estatales destacaron que el objetivo es garantizar igualdad de condiciones para todas las agrupaciones de artesanos y guías turísticos que trabajan en la zona.

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De igual forma, reiteraron que uno de los principales acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo ha sido no desplazar a ningún artesano que actualmente labora dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

El Gobierno estatal también señaló que avanza la reorganización del acceso al sitio arqueológico mediante el ingreso único por el Catvi, una medida que busca mejorar la experiencia turística y contribuir a la conservación del patrimonio arqueológico una vez concluido el periodo de transición acordado con los sectores involucrados.

Este jueves, el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, encabezó nuevas reuniones con representantes de los distintos grupos que participan en la operación turística y comercial de Chichén Itzá para escuchar inquietudes y continuar construyendo acuerdos sobre el funcionamiento del Catvi. En el encuentro también participaron Diego Prieto Hernández, Anna Goycoolea Artís y Víctor Arturo Martínez Rojas.

Las autoridades reiteraron que se continuará privilegiando el diálogo y la construcción de consensos para atender las peticiones relacionadas con el Catvi, manteniendo el respeto al orden público, la actividad turística y el bienestar de las comunidades de la región.