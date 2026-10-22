Calderitas celebrará por primera vez el Hanal Pixán con actividades junto a la bahía

Calderitas será sede por primera vez del festival Hanal Pixán 2026, una celebración dedicada a preservar las tradiciones del Día de Muertos mediante actividades culturales y familiares a la orilla de la bahía de Chetumal. El encuentro busca convertirse en una tradición para habitantes de la comunidad, de Othón P. Blanco y visitantes.

La programación se realizará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre, e incluirá una representación de la llegada de las ánimas navegando por la bahía, además de expresiones artísticas, música, gastronomía y actividades para compartir en familia.

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Las ánimas llegarán navegando por la bahía de Chetumal

Una de las principales actividades será la representación de la llegada de las ánimas por vía marítima, con la bahía de Chetumal como escenario. El espectáculo busca recordar a los seres queridos y mantener vivas las costumbres relacionadas con estas fechas.

El festival también contempla un desfile de catrinas, charangas, altares de muertos, música, bailes caribeños y narraciones de leyendas, así como una exposición de artesanías regionales y muestras gastronómicas con platillos tradicionales de la zona.