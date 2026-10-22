Síguenos

Última hora

Yucatán

SSP amplía búsqueda aérea y marítima de pescador desaparecido en altamar en Celestún

Quintana Roo / Chetumal

Calderitas celebrará por primera vez el Hanal Pixán con actividades junto a la bahía

Por primera vez, Calderitas será sede de una representación en la que las ánimas llegarán navegando por la bahía de Chetumal, acompañada de actividades culturales.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El programa contempla tres días de actividades, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con desfile de catrinas, altares, música, bailes caribeños y muestras gastronómicas
El programa contempla tres días de actividades, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con desfile de catrinas, altares, música, bailes caribeños y muestras gastronómicas / Especial

Calderitas será sede por primera vez del festival Hanal Pixán 2026, una celebración dedicada a preservar las tradiciones del Día de Muertos mediante actividades culturales y familiares a la orilla de la bahía de Chetumal. El encuentro busca convertirse en una tradición para habitantes de la comunidad, de Othón P. Blanco y visitantes.

La programación se realizará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre, e incluirá una representación de la llegada de las ánimas navegando por la bahía, además de expresiones artísticas, música, gastronomía y actividades para compartir en familia.

Los traslados saldrán desde Malecón Tajamar y El Crucero a partir de las 17:00 horas

Noticia Destacada

¡Llega gratis al Hanal Pixán 2026! Conoce todo sobre el transporte gratuito hacia Puerto Juárez

Las ánimas llegarán navegando por la bahía de Chetumal

Una de las principales actividades será la representación de la llegada de las ánimas por vía marítima, con la bahía de Chetumal como escenario. El espectáculo busca recordar a los seres queridos y mantener vivas las costumbres relacionadas con estas fechas.

El festival también contempla un desfile de catrinas, charangas, altares de muertos, música, bailes caribeños y narraciones de leyendas, así como una exposición de artesanías regionales y muestras gastronómicas con platillos tradicionales de la zona.

Te puede interesar