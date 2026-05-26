INAH y Gobierno de Yucatán presentan propuesta de reubicación a artesanos de Chichén Itzá

La incertidumbre que viven los artesanos de Chichén Itzá que han mantenido cerrada la zona arqueológica desde hace una semana podría estar cerca de concluir, ya que el Instituto de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno del Estado dieron a conocer la propuesta que harán para solucionar la disputa: trasladar a los artesanos que laboran en el interior de la ZA hacia el camino que lleva desde el nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi) hacia el Cenote Sagrado.

Omar Pérez Avilés, Secretario General de Gobierno, informó que después de pasar por varias mesas de diálogo con artesanas, artesanos y guías de turismo, elaboraron la propuesta de reubicación para las personas. Señaló que este esfuerzo se ha hecho en coordinación con el INAH y será presentado a los diferentes involucrados durante las próximas horas para conocer su respuesta.

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”No va a existir un desalojo en ningún momento. Al cerrarse el parador antiguo, los que están en la franja entre la entrada antigua y la pirámide, van a sufrir una posible disminución en sus ventas. La propuesta que tiene el INAH es moverlos al camino que lleva del Catvi al Cenote. Es decir, mantendrán el lugar estratégico donde sí o sí va a pasar el turismo. Es, básicamente, una reubicación conservando una posición privilegiada”, explicó Pérez Avilés.

Por otra parte, la propuesta también contempla que los artesanos y artesanas que se encuentran dentro de la zona firmen una carta compromiso para no moverse del sitio donde ya se encuentran. Asimismo, existe la posibilidad de aceptar a más artesanos en el Mercado de Artesanías que ya está en funcionamiento en el nuevo Catvi.

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, explicó que tanto las propuestas hechas como las acciones relacionadas al Catvi surgieron como parte de la estrategia para mejorar los servicios en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Entre las preocupaciones principales del instituto está mantener la seguridad en el sitio y un orden entre los artesanos que ofrecen sus productos en el interior.

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”La idea central es que haya una sola entrada, por el Catvi, por diferentes circunstancias. Tiene que ver con un proceso de seguridad precisa por toda la visita que recibimos al sitio arqueológico. Pero también porque ahora tenemos un boleto único que también da acceso al Museo del Mundo Maya de Chichén Itzá. Por eso hemos decidido que sea el único acceso”, apuntó el titular del INAH.

Como parte de los trabajos, se llevó a cabo un censo que contabilizó a más de 600 artesanos, de los cuales más de 200 eligieron voluntariamente pasarse al Mercado de Artesanías en el Catvi. Similarmente, guías que antes operaban en el exterior del complejo, ahora cuentan con mejores instalaciones, aseguraron los funcionarios.

Las autoridades contemplaron la presentación de esta nueva propuesta entre el martes y miércoles de esta semana, asegurando que, de lograrse el acuerdo, la zona abriría inmediatamente. Al ser cuestionados sobre si tienen contempladas acciones en caso de que no se alcance, solo apuntaron que confían que con esta nueva oferta se llegue a un acuerdo mutuo, hecho en consenso y sin imposiciones.

No obstante, el daño económico después de varios días bajo cierre, sumarían un promedio entre los 800 y 900 mil pesos, según lo informado por el titular del Patronato Cultur, David Escalante Lombard. Añadiendo que tampoco se tienen cifras de qué tanto habrán sido golpeados los bolsillos de los artesanos durante el periodo de cierre.