Joaquín Díaz Mena nombra a la diputada Aydé Interián como secretaria de Bienestar en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció un cambio en su gabinete estatal con el nombramiento de Aydé Verónica Interián Arguello como nueva titular de la Secretaría de Bienestar, en sustitución de Estefanía Baeza Martínez, quien hasta ahora encabezaba la dependencia encargada de la política social del estado.

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A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó la designación y destacó la trayectoria de la nueva funcionaria, quien cuenta con experiencia como maestra de educación primaria y diputada local. Sin embargo, no explicó los motivos de la salida de Estefanía Baeza ni informó si habrá otros movimientos dentro de su administración.

Interián Arguello es diputada local de Morena por el Distrito XX, con cabecera en Tekax, y cuenta con experiencia en el servicio público, particularmente en el sur de Yucatán. Además de su trayectoria como docente, se desempeñó como directora de Desarrollo Rural en Tzucacab entre 2021 y 2023 y es hablante de lengua maya.

Con este nombramiento, Aydé Interián asumirá la conducción de los programas y acciones de bienestar del Gobierno de Yucatán. El relevo también abre interrogantes sobre su situación en el Congreso estatal, donde ocupaba una curul, mientras que hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la salida de su antecesora.

JGH