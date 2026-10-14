Gobernador Joaquín Díaz Mena entregó incentivos del Programa de Apoyo al Autoempleo a 164 proyectos de familias yucatecas

Este miércoles, el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, entregó maquinaria y herramientas a 164 proyectos productivos, a través del Programa de Apoyo al Autoempleo.

Con una inversión en 2026 de 4.5 millones de pesos en 28 municipios, el gobierno del estado busca impulsar los negocios de las familias yucatecas para que no tengan que salir de su comunidad.

"Entregué apoyos del Programa de Apoyo al Autoempleo a 164 proyectos productivos para que más familias yucatecas fortalezcan sus negocios y generen sus propios ingresos".

"Como Anny Alejandra Santana, quien recibió un horno y una batidora industriales para preparar sus panes y postres en la mitad del tiempo y dedicar más horas a sus hijos. Así, 164 familias contarán con herramientas para vivir de su oficio, hacer crecer sus negocios y construir un mejor futuro", escribió el mandatario yucateca en sus redes sociales.

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La entrega de la maquinaria y herramienta se realizó en el Gimnasio Polifuncional del IDEY, en donde los beneficiarios del programa recibieron hornos, batidoras, máquinas de coser y carritos de alimentos, para que inicien o expandan sus negocios.

"Vemos sueños que están a punto de hacerse realidad: madres de familia que con un pequeño negocio van a ayudar a la economía de sus hijos, jóvenes que tienen ideas y hacía falta que confiemos en ellos, padres de familia que sueñan con su propio taller", expresó durante el evento "Huacho" Díaz.

Los 28 municipios del programa son: Akil, Calotmul, Celestún, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Cuncunul, Dzitás, Espita, Kantunil, Kaua, Motul, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sotuta, Sucilá, Teabo, Tekax, Tekom, Temozón, Tixcacalcupul, Tizimín y Valladolid.