Joaquín Díaz Mena alista nuevos nombramientos tras renuncias de cuatro funcionarias en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que ninguna secretaría ni dependencia estatal quedará acéfala tras la renuncia de cuatro funcionarias que buscan competir por alcaldías en Yucatán, por lo que en los próximos días se anunciarán nuevos nombramientos.

El mandatario sostuvo que no permitirá que los servidores públicos mantengan sus cargos mientras tienen aspiraciones políticas, en referencia a las integrantes de su administración que se registraron en las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

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Entre las renuncias se encuentran las de Lila Frías, quien encabezaba la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy); Mirna Manzanilla, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), y Estefanía Baeza, secretaria de Bienestar.

A estas salidas se suma la de Alicia Avilés, presidenta del Instituto Tecnológico Superior de Motul. Las cuatro funcionarias se registraron en el proceso interno para buscar las candidaturas a presidencias municipales de Morena.

Como parte de los primeros cambios en el gabinete, Díaz Mena recordó el nombramiento de Pastor Gerardo Contreras Avilés como nuevo titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán.

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El funcionario se convirtió en el primer pescador en encabezar la dependencia estatal, un nombramiento que marca un cambio en la dirección de la política pesquera de Yucatán.

El gobernador adelantó que en los próximos días se realizarán nuevos nombramientos para ocupar los espacios que quedaron vacantes tras las renuncias. Explicó que actualmente se analizan los perfiles para definir quiénes asumirán las responsabilidades en las dependencias pendientes.

Reiteró que las secretarías continuarán operando y que ninguna quedará sin titular, en medio de los movimientos políticos derivados del registro de funcionarias que buscan participar en la contienda por las alcaldías del estado.