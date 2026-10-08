Jitomate y cebolla disparan sus precios y provocan que inflación se eleve a 3.45% en septiembre

La inflación en México se aceleró a 3.45 por ciento anual durante septiembre de 2026, impulsada principalmente por el incremento en los precios de productos como el jitomate, la cebolla y el gas doméstico LP, informó este jueves 8 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado representó un aumento frente al 3.26% registrado en agosto, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un avance mensual de 0.42 por ciento, con lo cual se ubicó en 146.075 puntos.

¿Qué productos subieron más de precio en septiembre de 2026?

El Inegi detalló que los mayores incrementos mensuales se registraron en el jitomate, cuyo precio aumentó 30.25 por ciento, seguido de la cebolla, con un alza de 23%.

Otros productos y servicios que reportaron aumentos fueron el gas doméstico LP, con 3.14 por ciento; el pollo, con 1.78 por ciento, y la vivienda propia, con 0.22 por ciento.

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En contraste, entre los productos que disminuyeron sus precios destacaron la papa y otros tubérculos, con una reducción de 13.92 por ciento; el aguacate, con 8.11 por ciento, y la naranja, con 5.65 por ciento.

También bajaron los precios de los servicios profesionales, 16.44 por ciento, y de los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, 2.06 por ciento.

Inflación en México se mantiene por encima de la meta de Banxico

El organismo informó que la inflación subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles, se ubicó en 3.75 por ciento anual, por debajo del 3.88% observado en agosto.

Por su parte, la inflación no subyacente alcanzó 2.45 por ciento anual, mientras que las frutas y verduras registraron un incremento de 8.78 por ciento respecto a septiembre de 2025.

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.75% subyacente ▪️2.45% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/4a4Xjvvnt8 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

Con estos resultados, la inflación general se mantuvo por encima de la meta de 3 por ciento del Banco de México (Banxico), aunque dentro del intervalo de variabilidad establecido entre 2 por ciento y 4 por ciento.

Finalmente, el Inegi señaló que la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, presentó un aumento mensual de 0.59 por ciento y una variación anual de 3.29 por ciento.

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