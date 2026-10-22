Inflación en México sube a 3.62% en la primera quincena de octubre; tomate verde y luz se encarecen, baja el limón

La inflación en México se ubicó en 3.62 por ciento anual durante la primera quincena de octubre de 2026, mientras que los precios al consumidor aumentaron 0.41 por ciento respecto a la quincena anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que alcanzó los 146.739 puntos, entre los productos y servicios con mayores aumentos destacaron el tomate verde, la electricidad, la calabacita y el transporte aéreo.

El organismo detalló que la inflación anual fue ligeramente inferior al 3.63 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025, aunque el incremento quincenal superó el 0.28 por ciento observado hace un año.

¿Qué productos subieron más de precio en octubre de 2026?

Según el reporte del Inegi, publicado este 22 de octubre, los mayores aumentos quincenales se registraron en el tomate verde, con 22.07 por ciento; la electricidad, con 18.51 por ciento; la calabacita, con 16.27 por ciento, y el transporte aéreo, con 14.77 por ciento.

También se encarecieron los servicios profesionales, con 9.55 por ciento; los servicios turísticos en paquete, con 6.80 por ciento, y el gas doméstico LP, con 1.38 por ciento.

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En el caso de la electricidad, el incremento estuvo relacionado principalmente con la conclusión de las tarifas subsidiadas de verano en 18 ciudades del país, entre ellas Mérida, Monterrey, Acapulco, Cancún, Veracruz y Villahermosa.

¿Qué alimentos y productos bajaron de precio?

En contraste, el limón registró una disminución quincenal de 10.43 por ciento, seguido del aguacate, con 4.79 por ciento; la naranja, con 4.58 por ciento, y el plátano, con 4.15 por ciento.

También bajaron los precios del jitomate, con 3.04 por ciento; la papa y otros tubérculos, con 2.53 por ciento, y el pollo, con 0.34 por ciento.

Fuera de los alimentos, el Inegi reportó reducciones en los desodorantes personales, de 1.14 por ciento; el servicio de taxi, de 0.74 por ciento, y los automóviles, de 0.35 por ciento.

Estas variaciones corresponden a cambios porcentuales de precios durante la quincena, no a los precios absolutos de los productos.

En la primera quincena de octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.739 y representó un aumento de 0.41% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.62%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.78% subyacente ▪️3.08% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/83VP30dCuP 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 22, 2026

¿Cómo se comportó la inflación subyacente en México?

El Inegi informó que la inflación subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles, registró un incremento de 0.25 por ciento quincenal y de 3.78 por ciento anual.

Por su parte, la inflación no subyacente aumentó 0.98 por ciento durante la quincena y alcanzó una tasa anual de 3.08 por ciento, impulsada principalmente por los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno.

En cuanto a la canasta de consumo mínimo, el índice presentó un crecimiento de 0.40 por ciento quincenal y de 3.4 por ciento% anual durante la primera mitad de octubre de 2026.