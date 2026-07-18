CFE atiende a la región de La Montaña en Hopelchén tras presión y retención de trabajadores

La retención de empleados y vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue la medida que obligó a la empresa a voltear hacia la región de La Montaña y reactivar los trabajos del nuevo tendido eléctrico, que permanecían suspendidos desde hace varios meses, afirmó Marcelo Chan Euán, presidente de la Junta Municipal de Ukum.

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Entrevistado este sábado, el edil explicó que agentes y comisarios de varias comunidades de la región, ubicada al sur del municipio de Hopelchén, acordaron ejercer presión debido a los constantes apagones y fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan a los habitantes.

"No teníamos de otra", expresó Chan Euán, al señalar que tanto en Ukum como en Xmejía fueron retenidos trabajadores y camionetas de la CFE durante más de una semana. Aclaró que no se trató de un secuestro, ya que a los empleados se les brindó alimento y condiciones adecuadas mientras permanecieron en la comunidad.

El alcalde de Ukum afirmó que era la única forma de obtener respuesta. / Mauriel Koh

Indicó que la medida dio resultado, pues durante los primeros minutos del día siguiente arribó a Ukum el superintendente de la CFE en Campeche, Gaspar Cobos Santos, quien se comprometió a reiniciar las obras del nuevo tendido eléctrico.

El funcionario aseguró que dicho compromiso se ha cumplido y que actualmente existe un importante avance en la apertura de la brecha donde serán colocados los nuevos postes. Precisó que el proyecto contempla 10 kilómetros de tendido y que solo restan dos kilómetros por habilitar.

Asimismo, informó que serán instalados 90 postes, de los cuales ya llegaron 30 a la zona, mientras que el resto arribará en los próximos días para continuar con la obra.

Chan Euán agregó que, como parte de los acuerdos alcanzados tras la protesta, la CFE también sustituyó cuatro transformadores, dos en Ukum y dos en Xmabén, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico.

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El edil señaló que las comunidades de Xmejía, Xmabén, Chanchén, Pach-Uitz, Chun-Ek, Nuevo Chanyaxché, Xkanhá y Ukum respaldaron la medida de presión, al considerar que era la única forma de obtener respuesta de la paraestatal.

"Los trabajos ya se están realizando y esperamos que con ello mejore el servicio que presta la CFE en la región. Sabemos que no quedará al cien por ciento, pero es un avance importante", concluyó.

JGH