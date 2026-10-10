DIF Yucatán reporta avances en protección infantil, discapacidad y apoyos sociales

La protección de menores bajo tutela estatal, la rehabilitación de personas con discapacidad y los apoyos alimentarios y económicos a familias vulnerables concentraron los resultados del DIF Yucatán durante los dos primeros años de la actual administración, informó su presidenta honoraria, Wendy Méndez Naal.

Al presentar su informe, expuso las acciones realizadas en Casa Otoch, los servicios para personas adultas mayores y los programas dirigidos a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad, además de los proyectos de infraestructura y atención especializada.

Infancias protegidas

En Casa Otoch, donde permanecen niñas, niños y adolescentes bajo resguardo, se construyeron dos aulas y un domo para la escuela, con una inversión de cinco millones de pesos (mdp). La segunda etapa de los trabajos comenzó con otros 2.5 millones. También se habilitaron dos canchas de futbol mediante el programa federal Mundial Social, con 3.4 mdp.

Para mejorar la alimentación, entre octubre del 2024 y mediados del 2026 se destinaron más de 24 mdp y se sirvieron más de 654 mil raciones hasta agosto. Además, se invirtieron más de 500 mil pesos en renovar la cocina.

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La atención a la salud mental se canalizó mediante Otoch K’iin, espacio que ofrece apoyo psicológico y psiquiátrico. También se organizaron salidas recreativas a parques, museos y actividades deportivas.

En materia de protección jurídica, durante los primeros dos años se registraron 306 egresos y 36 adopciones. Méndez Naal reconoció la coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado para resolver la situación jurídica de los menores.

Respecto a las personas con discapacidad, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) aumentó sus sesiones

terapéuticas para personas con autismo de 2 mil 322 en el 2024 a 3 mil 154 en el 2025, un aumento de 35.8%. También brindó mil 782 atenciones psicológicas.

A través de la Guía Respira, más de 200 servidores públicos recibieron capacitación para asistir a personas autistas durante episodios de desregulación. Las obras del Centro Estatal para el Autismo continúan en proceso, por lo que se reiteró la invitación a la iniciativa privada para colaborar con el proyecto.

En apoyos para la movilidad, el DIF entregó 60 motocicletas adaptadas en 19 municipios, con una inversión superior a 30 mdp. Por su parte, el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales (Cropafy) distribuyó mil 763 piezas: mil 360 órtesis y 403 prótesis, incluidas 63 mamarias. El CREE también incorporó equipamiento robótico para terapias de movilidad.

Acciones en territorio

La atención a personas mayores incluyó actividades en los 45 Clubes del Adulto Mayor, que reúnen a mil 100 beneficiarios, así como el regreso de la Expo Adultos Mayores.

El programa de Atención al Adulto Mayor otorgó 262 asesorías jurídicas, 216 consultas médicas, 216 investigaciones de trabajo social y 72 atenciones odontológicas. Asimismo, 36 personas fueron incorporadas a esquemas de acogimiento seguro.

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En materia alimentaria, se distribuyeron más de tres millones de raciones en 148 espacios en 78 municipios, con una inversión superior a 47.2 mdp. Además, se destinaron más de 12.6 mdp a 251 proyectos de desarrollo comunitario.

En siete localidades costeras, mil 142 familias recibieron apoyo para renovar las fachadas de sus viviendas, con recursos por 2.9 mdp.

Para los grupos en situación vulnerable, el DIF reportó cerca de 64 mdp en apoyos, incluidos más de 32 millones para acompañar a mil 500 pacientes con cáncer durante sus tratamientos. También entregó 2 mil 494 aparatos funcionales y auxiliares auditivos y mil 254 lentes graduados gratuitos. A estos recursos se suman consultas médicas y odontológicas en centros de desarrollo urbano y ayuda para cubrir necesidades básicas.

Al cierre de su informe, Wendy Méndez Naal señaló que “servir es uno de los privilegios más grandes que puede tener una persona” y agradeció la labor del personal del sistema estatal y refrendó su

compromiso de mantener los programas dirigidos a las familias y a los sectores que requieren atención en los 106 municipios de Yucatán.