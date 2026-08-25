“Cementerios de barcos”: pescadores piden limpiar los puertos de abrigo en Progreso

Integrantes del sector ribereño consideran necesario implementar un programa de regularización en los puertos de abrigo y refugios pesqueros de esta costa, con el objetivo de retirar embarcaciones abandonadas o en desuso que actualmente ocupan espacios que podrían ser aprovechados por naves en operación.

De acuerdo con propietarios de embarcaciones, quienes solicitaron mantener sus nombres en el anonimato, desde hace varios años se ha planteado la necesidad de que las autoridades emprendan acciones para identificar y retirar aquellas naves que permanecen durante largos períodos fondeadas, sin desarrollar actividad pesquera o productiva.

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Señalaron que una medida de este tipo permitiría reducir el hacinamiento que prevalece en distintos puntos de los refugios y puertos de abrigo del municipio, además de facilitar que los espacios disponibles sean utilizados por embarcaciones que realmente se encuentran en operación y que generan empleos e ingresos para las familias de la localidad.

Explicaron que actualmente existen naves que, debido a su antigüedad, deterioro o falta de actividad, permanecen ocupando lugares estratégicos dentro de estas instalaciones.

Algunas, indicaron, terminan convertidas en bodegas flotantes, sitios de resguardo e incluso espacios utilizados para actividades ajenas a la pesca, lo que representa un problema adicional para la seguridad y el aprovechamiento ordenado de los puertos.

El sector pesquero consideró que la permanencia prolongada de estas embarcaciones también contribuye al deterioro de la imagen y las condiciones de los refugios, al tiempo que limita la capacidad para recibir y acomodar a barcos que sí se encuentran trabajando durante las diferentes temporadas de captura.

Los pescadores señalaron que cualquier proceso de regularización tendría que realizarse con apego a la normatividad y mediante un registro actualizado de las embarcaciones, a fin de determinar cuáles se encuentran activas, cuáles permanecen temporalmente fuera de operación y cuáles pueden ser consideradas abandonadas o en desuso.

Finalmente, integrantes del sector insistieron en que el retiro de las decenas de embarcaciones que permanecen inactivas permitiría liberar espacios y mejorar el orden dentro de los puertos de abrigo, algunos de los cuales, por la cantidad de naves deterioradas que acumulan, han comenzado a ser considerados verdaderos cementerios de barcos.